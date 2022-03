Stiri pe aceeasi tema

- Este a 20-a zi de razboi in Ucraina, unde bombardamentele rusești au continuat toata noaptea. Au fost explozii in Harkov, in Kiev și in Sumi. Marți dimineața, consiliul local din Mariupol a anunțat ca 2.537 de oameni au murit in oraș. Explozii puternice au fost semnalate la Kiev, marti dimineata, la…

- Conducerea municipalitatii din Ramnicu-Valcea va convoca o sedinta extraordinara pentru a revoca taxarea si in zilele de week-end in parcarile cu plata din oras ce a fost aprobata in urma cu doua zile de majoritatea consilierilor locali, au anuntat, joi, reprezentantii primariei. Potrivit…

- Comitetul Național pentru Situații de Urgența a propus astazi prelungirea starii de alerta cu inca 30 de zile incepand din 7 februarie. Iata noile restricții valabile: 1. Se propune menținerea coordonarii operaționale a serviciilor publice de ambulanța și a serviciilor voluntare pentru situații de urgența…

- Centrul de testare amenajat in curtea Spitalului Județean de Urgența „Sf. Pantelimon” Focșani va avea un program mai lung de funcționare. Deschis inițial pe 29 ianuarie, centrul urma sa funcționeze strict in weekend, intre orele 10.00 – 20.00, insa conducerea unitații a decis sa mai adauge o zi in program.…

- Situatie scandaloasa a fost creata la filiala Bihor a Asociatiei Comunelor din Romania, filiala Bihor, care are ca vicepresedinte o primarita arestata la domiciliu pentru tentativa la omor, iar printre angajatii care se ocupa de problemele comunelor se numara un primar si doua foste functionare condamnate…

- Autoritatile au aprobat noile reguli de functionare a scolilor Autoritatile au aprobat azi noile reguli de functionare a scolilor: prezenta fizica nu mai este conditionata nici de rata locala de infectare, nici de procentul de vaccinare anti-COVID-19 a personalului, ci în primul rând…

- Ceaiul de mușețel iți poate prelungi viața, potrivit unor noi studii. S-a demonstrat ca acest tip de ceai scade procentul de deces oricare ar fi cauza cu aproape 29%. Profita acum : Oferta de nerefuzat Oferta de nerefuzat . Cum facem un concediu reușit cu bani puțini! Oferta de nerefuzat la President…

- Cateva mii de persoane au apelat la Telefonul Copilului – 119, in prima saptamana de funcționare, anunța ministrul Familiei, Gabriela Firea pe paginasa de Facebook,„E adevarat ca mulți au sunat doar ca sa verifice daca Telefonul Copilului funcționeaza, dar au fost și apeluri cat se poate de reale”