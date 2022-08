Primaria Movileni taie ajutoarele sociale Locuitorii comunei Movileni care beneficiaza de ajutor social sunt pusi la munca. Potrivit primarului Dan Hodoroaba , persoanelor care doresc ajutor din partea statului dar nu presteaza servicii in acest sens, le vor fi taiate veniturile. De asemenea, primaria i-au ajutat cu locuri de munca pe beneficiarii de ajutoare sociale. In luna iulie a acestui an, pentru comuna Movileni erau beneficiari de ajutor social 15 persoane. „Am incercat pentru cat mai multe persoane care au venit și ne-au cerut ajutorul sa-i direcționam catre AJOFM Iași. Și sunt persoane pe care le-am direcționat acolo și li s-a… Citeste articolul mai departe pe 7est.ro…

Sursa articol si foto: 7est.ro

