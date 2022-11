Stiri pe aceeasi tema

- Primarul Moscovei, Serghei Sobianin, a decis vineri, in urma consultarii populatiei si tinand cont de starea de spirit a acesteia in contextul razboiului din Ucraina, anularea marilor concerte in aer liber si a focurilor de artificii in timpul sarbatorilor de Anul Nou, relateaza agentia EFE.

- Mobilizarea partiala a sute de mii de rezervisti pentru a fi trimisi sa lupte in Ucraina nu s-a incheiat ”deocamdata”, desi mai multe regiuni au finalizat deja procesul, a declarat Kremlinul, marti, 18 octombrie, potrivit AFP și Agerpres . „Deocamdata nu exista inca un decret prezidential” care sa puna…

- Nu trebuie ca regiunile ruse sa foloseasca conflictul cu Ucraina drept motiv pentru a anula manifestarile de Anul Nou, una dintre cele mai importante sarbatori ale țarii, a declarat vineri un oficial de rang inalt din Ministerul Apararii. Anterior, consiliul municipal din Sankt Petersburg anuntase…

- Autoritațile din Sankt Petersburg au anulat festivitațile oficiale de Anul Nou și de Craciun ale orașului și intenționeaza sa realoce fondurile pentru armata rusa, a anunțat vineri guvernul local, potrivit The Moscow Times . Decizia vine in contextul in care exista numeroase relatari conform carora…

- Parlamentul Republicii Moldova a dispus prelungirea cu 60 de zile a starii de urgența, in contextul razboiului din Ucraina și a deciziei Gazprom de a reduce livrarile de gaze cu circa 30 la suta de la 1 octombrie, relateaza tvrmoldova.md.

- Familiiile soldaților decedati chemați in serviciu in cadrul mobilizarii parțiale decretate de președintele Vladimir Putin vor primi cate trei milioane de ruble (n.r. in jur de 50.000 de euro), conform decretului primarului Moscovei, Serghei Sobianin, citat de ziarul rusesc Pravda . Potrivit aceluiași…