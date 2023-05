Stiri pe aceeasi tema

- Consiliul Local Aiud a aprobat participarea Municipiului Aiud la Programul privind casarea autovehiculelor uzate, derulat in cofinanțare cu Administrația Fondului pentru Mediu. Aiudenii care aplica iși vor putea duce mașinile vechi la casat in schimbul a 3.000 de lei. Stimulentul se acorda in schimbul…

- Dupa Targoviște, și Primaria municipiului Moreni anunța ca s-a inscris in Programul ,,Rabla Local”, derulat de Administrația Fondului de Mediu (AFM). In acest sens a fost depusa cererea de finanțare și documentația necesara. Aceasta prima etapa este dedicata primariilor, urmand ca AFM sa lanseze cea…

- Prin programul Rabla Local, relansat de Administrația Fondului pentru Mediu, timișorenii ar putea obține 3.000 de lei daca vor casa o mașina mai veche de 15 ani. Primaria Timișoara urmeaza sa depuna cererea de inscriere in program.

- Administrația Fondului de Mediu a inceput vineri inregistrarea cererilor la nivel național, iar bugetul estimat ajunge pentru casarea a 100.000 de mașini mai vechi de 15 ani. Suma totala pusa la dispoziție este de 240 milioane de lei. Proprietarii nu sunt obligați sa cumpere o mașina noua iar programul…

- Rabla local 2023: Municipiul Sebeș s-a inscris in programul privind casarea autovehiculelor uzate Primaria Sebeș a anunțat luni ca a intrat in programul ”rabla local”, programul privind casarea autovehiculelor uzate. ”Avand in vedere necesitatea imbunatațirii calitații aerului pentru protecția sanatații…

- Avand in vedere necesitatea imbunatațirii calitații aerului pentru protecția sanatații populației, Primaria Municipiului Sebeș a abordat oportunitatea oferita de Administrația Fondului pentru Mediu, prin lansarea apelului de proiecte, care vizeaza acordarea de finanțari nerambursabile pentru autovehiculele…

- De cateva zile, la Moreni a inceput execuția lucrarilor de construcții – montaj aferente obiectivului de investiții ,,Modernizarea sistemului de iluminat public” – etapa I. Lucrarile sunt finanțate de Administratia Fondului pentru Mediu, prin Programul privind sprijinirea eficientei energetice si…

- Astazi, in cadrul ședinței extraordinare de Consiliu Local a fost aprobata participarea Municipiului Zalau la Programul privind casarea autovehiculelor uzate, derulat in cofinanțare cu Administrația Fondului de Mediu (AFM). Sesiunea de finanțare va incepe in data de 21 aprilie 2023, iar din bugetul…