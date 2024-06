Primăria Mireșu Mare: Sfârșitul anului școlar 2023/2024- eveniment plin de culoare! Sfarșitul anului școlar a fost marcat cu o serbare grandioasa la Mireșu Mare, unde elevii și-au demonstrat competențele și realizarile obținute pe parcursul intregului an școlar. Primarul Ioan Matieș a fost prezent pentru a impartași bucuria acestui moment și pentru a oferi felicitari tuturor celor implicați. La eveniment au participat parinți, bunici și membri ai comunitații locale, toți mandri de realizarile celor mici. Atmosfera a fost una de sarbatoare, cu muzica, dans și diverse prezentari ale elevilor, care au aratat cat de mult au crescut și au invațat. In discursul sau, primarul Ioan… Citeste articolul mai departe pe jurnalmm.ro…

Sursa articol si foto: jurnalmm.ro

