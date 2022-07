Stiri pe aceeasi tema

- Operatorul de apa Hidro Prahova anunta, sambata, introducerea unor restrictii in furnizarea apei potabile in comuna Scorteni, pe fondul secetei si al consumului ridicat. Conform unei informari postata pe pagina de Facebook a Hidro Prahova, apa va fi furnizata la program, sambata si duminica, pentru…

- Compania de Utilitați Publice (CUP) SA a anunțat miercuri ca au fost finalizate lucrarile de alimentare cu apa și canalizare in comuna Ruginești. „Lucrarile incepute la Ruginești in luna decembrie 2018, parte a proiectului regional „Extinderea și modernizarea sistemului de alimentare cu apa și canalizare,…

- In cadrul ședinței extraordinare a Consiliului județean Cluj, care a avut loc ieri, a fost aprobat proiectul privind realizarea unei piste de biciclete intre localitațile Dej și Nireș. Va fi o pista metropolitana pentru bicicliști, anunța primaria comunei Mica. ”In prezent, suntem in faza de intocmire…

- Pe Pasajul Basarab se circula fara recepție, iar intreaga construcție se degradeaza pe zi ce trece. Primaria Capitalei promite ca va face o noua expertiza tehnica a pasajului care a costat-o 240 de milioane de euro, iar apoi va incepe procedura de recepție, prima dintre cele doua, potrivit unui raspuns…

- Ministerul Dezvoltarii a aprobat primele 73 de proiecte pentru investiții in realizarea, extinderea și modernizarea infrastructurii de distribuție a gazelor naturale, finanțate prin Programul Național de Investiții ”Anghel Saligny”. Printre obiectivele de investiții finanțate prin Programul Național…

- RAJA sisteaza furnizarea apei potabile de astazi – 18 mai 2022, ora 14:00 pana maine – 19 mai 2022, ora 12:00 in vederea executarii lucrarilor de remediere a avariei survenite pe conducta de aducțiune, cu diametrul de 800 mm, aferenta rezervorului 2×1000 de la nivelul Stației de Pompare Leonciuc din…

- Astazi, 17 mai, s-a marcat la Dej recepția lucrarilor realizate in cadrul proiectului “Extinderea și reabilitarea rețelelor de alimentare cu apǎ si canalizare in municipiul Dej și alimentare cu apa potabila in zona Bobalna-Recea Cristur”, finanțat prin Programul Operational Infrastructura Mare – POIM…

- Se intrerupe furnizarea apei potabile in satele Dragodanești și Sturzeni din comuna Candești, in data de 14.04.2022 The post Se intrerupe furnizarea apei potabile in satele Dragodanești și Sturzeni din comuna Candești, in data de 14.04.2022 first appeared on Partener TV .