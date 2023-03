Primaria Medgidia investeste in spitalul din localitate! Iata cati bani sunt alocati pentru lucrari (DOCUMENT)

Stiri pe aceeasi tema

- MUNICIPIUL CAMPINA, in calitate de solicitant de finanțare pentru Spitalul de Psihiatrie Voila, a implementat proiectul „Creșterea siguranței pacienților din punct de vedere al securitații la incendiu in cadrul Spitalului de Psihiatrie Voila”, cod SMIS 152546, proiect desfașurat prin Programul Operațional…

- Schimbarile climatice au deja un impact economic si financiar major asupra Statelor Unite si ar putea declansa pierderi ale valorii activelor in urmatorii ani, care ar putea aparea in cascada in sistemul financiar al SUA, va avertiza marti secretarul Trezoreriei Janet Yellen, transmite Reuters, potrivit…

- Directorul Statiunii de cercetari marine si fluviale Sf. Gheorghe, Alfred Vespremeanu, doctor in geografie specializat in geologie marina și evolutia sistemelor din Delta Dunarii, a declarat luni la Prima News ca nu se intampla nicio secare a Deltei fiindca se dragheaza pe bratul Bastroe, aceasta…

- La un an de la debutul agresiunii militare a Rusiei, liderii NATO și cei ai Uniunii Europene spun ca vor continua sa sprijine Ucraina din punct de vedere politic, economic, militar, pentru a-și recaștiga integritatea teritoriala, in conformitate cu principiile dreptului internațional. Ei condamna Rusia…

- Cresterea PIB-ului Irlandei a im­piedicat de una singura ca econo­mia zonei euro sa se opreasca in loc in ultimul trimestru. Viteza cu care economia irlandeza creste este ade­sea cea mai mare din UE si compa­rabila cu cea a Chinei in zilele ei bune. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Galeria celor de la Sepsi Sfantu Gheorghe, reunita sub umbrela unui fan-club oficial, și-a exprimat poziția, intr-un punct de vedere solicitat de Gazeta Sporturilor, cu privire la evenimentele reprobabile petrecute duminica, la meciul de pe teren propriu cu FCU Craiova, duel oprit din cauza scandarilor…

- Ministrul Familiei, Tineretului si Egalitatii de Sanse Gabriela Firea a anuntat ca exista deja peste 7.200 de solicitari pentru programul de crestere a natalitatii, sunt inregistrate proiecte pentru reteaua celor 150 de centre de zi pentru copii si facuti „pasi rapizi” pentru implementarea cardului…

- Presedintele Partidului National Liberal, premierul Nicolae Ciuca, a participat, joi, la Horezu, in judetul Valcea, la activitatile de comemorare a 89 de ani de la moartea lui I. G. Duca, el afirmand ca este important sa reusim sa pastram solidaritatea si unitatea, si prin noi insine, asa cum e deviza…