Primaria Mangalia demareaza licitatia pentru sistematizarea pe verticala a municipiului si statiunilor din sudul litoralului

- V. Stoica Reprezentanții Consiliului Județean Prahova probabil sperau ca in aceasta saptamana, mai precis pe 25 februarie, sa aiba deja pe masa ofertele instituțiilor bancare pentru contractarea imprumutului de 165 de milioane de lei, aprobat de consilierii județeni majoritari, in ședința de la finalul…

- Consiliul Judetean Constanta organizeaza licitatie pentru achizitie de servicii de informare legislativa Valoarea estimata este de 900 lei luna fara TVA, respectiv 10.800 lei an fara TVA Ofertele se transmit pe adresa de e mail: licitatii cjc.ro sau se depun la Registratura Consiliului Judetean ConstantaConsiliul…

- Ziarul Unirea Lucrari pentru modernizarea strazii Iacob Mureșianu din Municipiul Blaj. Licitația pentru investiția de peste 700.000 de lei, lansata in SEAP Primaria Municipiului Blaj a lansat vineri in Sistemul Electronic de Achiziții Publice o licitație pentru lucrari de reparare a drumurilor, pentru…

- Primarul municipiulu Codlea, Mihai Cimpeanu, ne-a declarat ca investițiile la nivel local iși urmeaza cursul propus. Vestea buna este ca, astazi, Compania naționala de Investiții a publicat in sistemul electronic de achiziții publice anunțul privind construcția Bazei sportive. „Este vorba despre proiectarea,…

- Primaria Topalu organizeaza licitatie pentru achizitie proiect tehnic, asistenta tehnica din partea proiectantului si executia lucrarilor de constructii pentru obiectivul de investitii ,,asfaltare strazi in localitatea Topalursquo;rsquo; Valoarea totala estimata este de 30.547.825 lei fara TVA Termenul…

- Primaria Brașov a publicat in sistemul de achiziții publice anunțul pentru achiziția de Servicii de consultanța pentru managementul proiectului „Extindere Sistem de Management Informatizat al Sistemului de Transport Public”. Licitația este realizata in cdrul unei finanțari cu fonduri europene nermbursabile.…

- Primaria comunei Vadu Moților a lansat recent in Sistemul Electronic de Achiziții Publice o licitație pentru achiziționarea unui tractor auto forestier, in cadrul proiectului „Achiziție utilaj tractor auto forestier in comuna Vadu Moților”. Valoarea totala estimata a investiției este de 334.200 de lei.…

- ”Marti, 8 decembrie 2020, CNAIR a publicat in SEAP licitatia restransa cu precalificare 'Proiectare si executie Autostrada Sibiu – Pitesti, Sectiunea 2: Boita - Cornetu'. Valoarea contractului estimata este de 4,6 miliarde lei fara TVA”, arata CNAIR. Traseul are o lungime de 31,33 km. Sursa de finantare…