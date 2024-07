Stiri pe aceeasi tema

- Primarul general al Capitalei, Nicusor Dan, a calificat, luni, drept „total neserioasa” plangerea depusa la DNA de contracandidatul sau, Mihai Enache (AUR), cu privire la sursele de finantare pe care le-a avut si le are la dispozitie in precampania si campania electorala. Nicusor Dan a mentionat ca,…

- Primarul Capitalei a fost intrebat luni daca isi pastreaza opinia privind refuzul de a participa la o dezbatere cu contracandidatul sau de la PNL, Sebastian Burduja. ”Aceeasi parere. Am spus de mai multe ori, din nefericire, suntem in alegeri intr-un singur tur si conteaza doar primii doi candidati.…

- Primarul Capitalei, Nicusor Dan, crede ca daca vine un cutremur ”o sa fie rau” in Bucuresti. El spune ca teoretic, blocurile noi respecta toate cerintele, dar practic nu are incredere ca se intampla acest lucru. Nicusor Dan a fost intrebat la Prima TV cum va fi afectata Capitala in cazul unui cutremur…

- Primarul Capitalei, Nicușor Dan, a declarat joi, la Jurnalul de Seara de la Digi24, ca șobolanii nu sunt o problema a Bucureștiului și ca este vorba despre o tema artificiala pentru bucureșteni, facand referire la declarațiile Gabrielei Firea de zilele trecute.

- Reprezentanții ALPAB au asigurat publicul ca transplantarea copacilor a fost efectuata cu grija, fara a afecta sanatatea acestora, și ca este necesara pentru a permite lucrarile de extindere a bulevardului și relocația utilitaților subterane. Primarul Capitalei, Nicușor Dan , a subliniat importanța…

- Primarul Capitalei, Nicusor Dan, afirma ca exista, in Romania, o singura lupta care conteaza, aceea de a recladi institutiile din Romania si de a face un stat care functioneaza, nu unul in care institutiile "sunt pe persoana fizica" si exista o lege "a bunului plac", conform Agerpres.

- Primarul Capitalei, Nicusor Dan, a anuntat, duminica, faptul ca a fost obtinut acordul proprietarilor pentru consolidarea blocului ARO din Capitala, urmand a fi initiate lucrarile de expertizare ale imobilului.