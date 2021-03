Stiri pe aceeasi tema

- „Primaria Sectorului 6 informeaza asupra faptului ca ieri, 10.03.2021, in urma testarii rapide cu test rapid Covid-19 antigen, mai multi angajati din cadrul institutiei au fost depistati pozitiv. Acestia acuzau simptome specifice infectarii cu virusul Sars Cov 2”, a anuntat primarul Ciprian Ciucu.Activitatea…

- Activitatea la un sediu al Direcției de Impozite și Taxe Locale a Primariei Sectorului 3 a fost suspendata din cauza apariției unor cazuri de Covid 19 in cadrul instituției. Este afectata activitatea privind depunerea și ridicarea documentelor la sediul situat pe strada Lucrețiu Patrașcanu nr. 3-5.…

- Situația infectarilor cu noul coronavirus in cadrul centrelor rezidențiale pentru copii și adulți, din subordinea D.G.A.S.P.C. Argeș. Din totalul de 925 de angajați sunt confirmați pozitiv cu COVID-19 4 angajați, din care trei la Centrul de Integrare prin Terapie Ocupationala și unul la Complexul de…

- Avand in vedere faptul ca a fost descoperit un caz de COVID-19 la unul dintre angajații Bibliotecii Municipale „Liviu Rebreanu” Aiud și pentru a preveni raspandirea infectarilor cu SARS-COV-2, biblioteca iși suspenda activitatea cu publicul in saptamana 08.02.2021-12.02.2021, au transmis, luni, reprezentanții…

- Presedinta Federatiei Romane de Canotaj, Elisabeta Lipa, a fost diagnosticata cu COVID-19. Fosta campioana sustine ca nu stie de unde a contractat virusul, pentru ca s-a protejat, transmite Antena 3 . Elisabeta Lipa anunta ca se simte bine, dupa ce a avut simptome usoare. „Sunt bine, am avut simptome…

- Alți 2564 de anagajați, care s-au infectat cu Covid-19 la serviciu, vor beneficia de indemnizația unica de 16 mii lei. O decizie in acest sens a fost aprobata astazi, in cadrul ședinței Guvernului.

- Viceprimarul era programat sa se vaccineze marți impotriva Covid-19.”Ieri, am avut cateva simptome specifice - dureri musculare, durere de cap -, așa ca dimineața am facut testul și am primit rezultatul in cursul zilei.Sper sa nu am alte simptome și sa pot continua de acasa atat tratamentul, cat și…

- Caminele de batrani și centrele de asistența sociala se confrunta cu un risc ridicat de a se transforma in focare COVID dar și cu o mare criza de personal. Au angajați aflați in carantina sau in concediu medical din cauza noului coronavirus. Sau care pur și simplu pleaca.