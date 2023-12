Primaria Limanu, la judecata cu afaceristul Marius Barbat pentru recuperarea cheltuielilor de defiintare pe cale administrativa a unor constructii executate nelegal pe faleza din Vama Veche

Stiri pe aceeasi tema

- Pe rolul Tribunalului Constanta, a fost inregistrat dosarul 4011 118 2023, care are ca obiect actiunea prefect tutela administrativa anulare act adm HOT NR 142 28.11.2022. Pe rolul Tribunalului Constanta, a fost inregistrat dosarul 4011 118 2023, care are ca obiect actiunea prefect tutela administrativa…

- Primaria Constanta a inregistrat pe 22 decembrie a.c. pe rolul Tribunalului Constanta, sectia de contencios administrativ si fiscal, dosarul nr. 8714 118 2023 avand ca obiect un litigiu privind achizitiile publice pretentii Parat in dosar este Electromontaj Carpati SA, compania care a contestat licitatie…

- Dumitru Buzatu, fostul presedinte al Consiliului Județean Vaslui, care se afla in arest preventiv, a fost trimis in judecata de DNA sub acuzatia de luare de mita, a anuntat, vineri, DNA. De asemenea, in același dosar, un alt inculpat, expert, aflat in arest la domiciliu, a fost trimis in judecata…

- "Composesoratul Borsa a introdus o cerere de chemare in judecata prin care solicita despagubiri de 47.695.637 Euro pentru lipsa de folosinta a 17.000 hectare teren forestier si daune morale de 100 Euro an pentru fiecare din cei 1271 de membri composesori, pentru perioada 2005 ndash; 2023ldquo;, au aratat…

- Pe rolul Judecatoriei Constanta, a fost inregistrat dosarul nr. 28058 212 2023 ,care are ca obiect plangere contraventionala PCLX 0328877.Dosarul a ajuns pe masa magistratilor la data de 20.10.2023, pe sectia de civil. Obiectul dosarului consta in plangere contraventionala PCLX 0328877, fiind in stadiul…

- Pe rolul Judecatoriei Constanta a fost inregistrat dosarul 27610 212 2023 ce are ca obiect " plangere contraventionala GNM 009170 ldquo;. Dosarul a fost inregistrat la data de 17 octombrie 2023 pe Sectia Civila, fiind in stadiul de fond. Potrivit Portalului Instantelor de Judecata, parti in dosar sunt…

- Pe rolul Judecatoriei Constanta, a fost inregistrat dosarul 26911 212 2023, care are ca obiect actiunea in raspundere contractuala. Dosarul a ajuns pe masa magistratilor la data de 11.10.2023, pe sectia de civila. Obiectul dosarului consta in actiunea in raspundere contractuala, fiind in stadiul de…

- In doar patru zile, polițiștii locali de la Serviciul Disciplina in Construcții și Afișaj Stradal au descoperit 21 de terminale easybox amplasate prin oraș fara respectarea prevederilor legale. Au dat amenzi și pentru bannere neautorizate sau ocuparea domeniului public.