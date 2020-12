Primăria își face compartiment pentru ridicări auto Șoferii care iși vor parca ilegal mașina la Targu Jiu ar putea ramane fara autovehicul. Primaria Targu Jiu a luat decizia de a inființa un compartiment pentru ridicari, incepand de anul viitor. Compartimentul va funcționa in cadrul Servicului Parcari din Primaria Targu Jiu, care gestioneaza atat parcarile publice de pe raza municipiului, cat și parcarile de reședința, din cartiere. In parcarile publice din oraș sunt sunt in jur de 300 de locuri de parcare. In parcarile de reședința insa, situația este cu totul alta. Municipalitatea a concensionat in ultimii ani cateva mii de locuri de parcare… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol si foto: gds.ro

