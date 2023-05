Stiri pe aceeasi tema

- Incepand de luni, 15 mai, la Radauți se va derula un proiect ambițios de reabilitare și extindere a rețelelor de apa-canal. Investiția se cifreaza la 64,5 milioane de lei fara TVA, iar finanțarea va fi asigurata prin Fondul de Coeziune, in cadrul Programului Operațional Infrastructura Mare 2014-2020,…

- Primaria Municipiului Arad anunța reparații capitale la pista de atletism „Gloria”. Documentația de avizare a lucrarilor a fost finalizata și urmeaza sa fie supusa aprobarii... The post Pista de atletism „Gloria” va fi modernizata. Investiția se ridica, estimativ, la 11 milioane lei appeared first on…

- Primarul comunei Moara, Eduard Ferdinand Dziminschi, anunța demararea unui proiect in valoare de 5 milioane de lei pentru extinderea rețelei de gaz metan cu inca 6 kilometri, proiect care se va realiza impreuna cu compania Nova Power Gas. Rețele de gaz metan vor fi extinde in aceasta faza pe un numar…

- Primaria Marginea are in patru proiecte finanțate cu fonduri europene prin Planul Național de Redresare și Reziliența cu o valoare totala de aproape 13.3 milioane de lei (echivalentul a peste 2,6 milioane de euro). Primarul din Marginea, Gheorghe Lazar, a precizat ca cel mai mare proiect din cele patru…

- Primarul municipiului Suceava, Ion Lungu, a anunțat ca a fost finalizat inca un proiect pe fonduri europene fiind vorba de imbunatațirea infrastructurii educaționale prin consolidarea, reabilitarea și modernizarea Colegiului Tehnic de Industrie Alimentara Suceava. ”A fost renovata cladirea microfabricii,…

- Primarul comunei Satu Mare, Toader Adrian Lavric a anunțat ca luni, 27 martie, a semnat un nou contract de finanțare prin Programul Național de Redresare și Reziliența. Este vorba de construirea unui centru de colectare a deșeurilor voluminoase prin aport voluntar, proiect in valoare de 4,5 milioane…

- Prefectul de Suceava, Alexandru Moldovan, a facut astazi o vizita in municipiul Radauți, localitatea sa de origine, unde a avut o intalnire cu primarul Bogdan Loghin in cadrul careia s-a discutat despre implementarea proiectelor in valoare de peste 50 de milioane de euro destinate dezvoltarii comunitații…

- Primarul municipiului Suceava, Ion Lungu, a anunțat ca a semnat contractul de proiectare și execuție a lucrarilor pentru reabilitarea podului de pe strada Mirauți. Este vorba de podul de pe varianta de trafic ușor pentru mașini de pana la 3,5 tone, din cadrul rutei alternative Suceava-Botoșani. ”Contractul…