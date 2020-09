Stiri pe aceeasi tema

- Primarul municipiului Blaj, Gheorghe Rotar a anuntat miercuri, pe o retea de socializare, ca a semnat, impreuna cu presedintele CJ Alba, Ion Dumitrel, Acordul de Asociere pentru realizarea in comun a unui aerodrom pentru elicoptere, un obiectiv de investitii de interes municipal si judetean. „Ieri…

- Consiliul Local Castelu organizeaza licitatie publica pentru asfaltarea unor strazi din comuna. Consiliul Local Castelu organizeaza licitatie publica pentru achizitia unui proiect tehnic, asistenta tehnica din partea proiectantului si executia lucrarilor de constructii pentru obiectivul de investitii…

- Consiliul Județean Gorj intenționeaza sa incheie un acord-cadru in valoare de de 177.452.141 de lei (peste 36 de milioane de euro) pentru repararea și intreținerea drumurilor județene. Acordul-cadrul va avea o durata de 4 ani de zile. In acest sens au fost demarate procedurile pentru organizarea licitației.…

- Primaria Brașov a publicat anunțul de licitație privind execuția lucrarilor pentru amenajarea Caminului pentru persoane fara adapost, pe str. Panselelor nr. 23. Termenul limita pentru depunerea ofertelor este 17 august 2020. Valoarea estimata a achiziției este de 15.329.531,49 lei + TVA, fondurile…

- Romania a primit acordul Comisiei Europene pentru programul de racordare a populatiei la reteaua de gaze naturale. Potrivit ministrului fondurilor europene, Ioan Bolos, de la 1 august, va incepe sesiunea de depuneri de proiecte, astfel incat primariile interesate sa poata beneficia de finantarea necesara.…

- RAJA SA Constanța, in calitate de Entitate Contractanta, a initiat procedura de „licitație deschisa” privind achiziția contractului de lucrari: CL3-“Rețele apa și canalizare in zona centrala a Municipiului Constanța” prin publicarea in SICAP a anunțului de participare nr. CN1021938/16.06.2020, avand…

- RAJA SA Constanța, in calitate de Entitate Contractanta, a initiat procedura de ,,licitație deschisa" privind achiziția contractului de lucrari: CL2-“Rețele apa și canalizare in zona centrala a Municipiului Constanța” prin publicarea in SICAP a anuntului de participare nr. CN1021945/16.06.2020, avand…

- RAJA SA Constanța, in calitate de Entitate Contractanta, a inițiat procedura de ,,licitație deschisa" privind achiziția contractului de lucrari: CL1-“Rețele apa și canalizare in zona centrala a Municipiului Constanța” prin publicarea in SICAP a anunțului de participare nr. CN1021943 și in JOUE a…