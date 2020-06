Primăria începe vânătoarea de căpușe din Iași. Tulumbele vor acţiona timp de trei zile Potrivit municipalitatii, actiunile de dezinsectie vor avea loc pe 12, 18 si 25 iunie, in timp ce activitatile de larvicidare si tratamente impotriva capuselor sunt programate doar pentru ziua de 12 iunie. „Operatiunile se vor desfasura pe o suprafata totala de aproximativ 10.780 hectare", se precizeaza intr-un comunicat al Primariei. La inceputul lunii iulie, primele interventii (dezinsectie) vor avea loc pe 3 iulie. Serviciile sunt asigurate de o asoci (...) Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

