- Cele 4 blocuri cu 4 și 6 etaje care se pregatesc pe strada Granicerilor i-au infuriat pe vecinii proiectului, care spun ca nu s-au respectat pașii legali. Proiectul a primit unda verde de la Primaria Bistrița, insa oamenii nu se lasa și au deschis deja doua procese pe civil. Unul l-au pierdut in prima…

- Iasul este un oras emblematic pentru Romania, cu un patrimoniu arhitectural care poarta si semnatura unor renumite nume straine. In ultimii 10 ani, orasul celor sapte coline s-a dezvoltat semnificativ, mai ales prin investitii private, devenind astazi un hub de business, cu prezenta unor mari companii…

- Primaria Constanta organizeaza consultare de piata pentru determinarea valorii estimate a serviciului de elaborare piese scrise si desenate ce vor sta la baza elaborarii PUZ zona centrala a municipiului Constanta Planul urbanistic zonal se elaboreaza in format analog si digital piese scrise si desenate…

- ”Reabilitare zona centrala și inființare spații verzi pentru recreeze in localitatea Frata, comuna Frata, județul Cluj” este titlul proiectului pe care Primaria Frata intenționeaza sa-l depuna,... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Primaria Aiud a anunțat ca imaginea centrului Municipiului Aiud se va imbunatații simțitor, dupa ce lucrarile de reabilitare a fațadelor cladirilor din zona vor fi finalizate. „Imaginea zonei centrale se va imbunatați simțitor prin lucrari la fațadele cladirilor. Atat noi, ca autoritate publica, in…

- Primaria municipiului Constanta deruleaza proiectul "Acces si mobilitate pietonala in zona centrala a municipiului Constanta", finantat prin Programul Operational Regional 2014 ndash; 2020, Axa prioritara 4 Sprijinirea Dezvoltarii Urbane Durabile In luna septembrie anul curent s au demarat lucrarile…

- Primaria Iași a pus in dezbatere publica un proiect despre care s-a mai discutat in trecut, dar asupra caruia au fost aduse unele modificari: este vorba despre amenajarea unui restaurant și un complex hotelier pe malul Ciricului . Omul de afaceri Florin Onofrei are la dispoziție un teren de peste 5.100…

- Astazi, valorile termice vor caracteriza o vreme deosebit de rece in majoritatea zonelor tarii. Cerul va avea innorari temporare in vest si va fi mai mult noros in rest. Local va ploua in toate regiunile. Cantitatile de apa vor depasi izolat 10...15 l/mp. In jumatatea de nord a Carpatilor Orientali,…