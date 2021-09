Primaria Iasi va face investitii in extinderea rețelelor electrice din zona Galata Primarul Mihai Chirica a semnat autorizația de construire cu numarul 542 necesara pentru autorizarea lucrarilor de extindere a rețelelor electrice in zona Galata. Prin acest proiect, in valoare de 6.623.247 lei și implementat de Primaria Municipiului Iași și SC Delgaz Grid SA, vor fi realizați 6,32 kilometri de linii electrice subterane de 20 kV și 14,4 kilometri de linii electrice subterane de 0,4 kV, la care se adauga patru puncte de transformare și firide. Investiția vine ca urmare a solicitarilor venite din partea cetațenilor consultați in cadrul dezbaterii publice inițiate de municipalitate… Citeste articolul mai departe pe 7est.ro…

