Stiri pe aceeasi tema

- Hanul Trei Sarmale din Iasi, unul din cele mai cunoscute hanuri din zona Moldovei, frecventat de-a lungul timpului de Vasile Alecsandri, Mihai Eminescu, Ion Creanga, Pastorel Teodoreanu, a fost demolat de proprietarul actual al cladirii, fara a exista vreo autorizatie in acest sens din partea primariei,…

- Demolarea hanului Trei sarmale din Bucium a generat un val de comentarii negative pe retele de socializare. Iesenii reclama in special distrugerea unei embleme a Iasului, cu un trecut istoric extrem de bogat, si modul in care a fost daramata cladirea. Din imagini pare ca nu s-a luat nici un fel de…

- Incalzirea vremii a facut posibila și redeschiderea șantierelor, așa incat mai multe proiecte de modernizare de artere rutiere incep in aceasta perioada. In cursul zilei de 23 martie primarul Mihai Chirica a semnat ordinul de incepere a lucrarilor in cadrul contractului pentru modernizarea strazilor…

- “In urma cu aproximativ o luna am lansat o licitatie prin care recrutam o firma care se va ocupa de aplicarea OUG 109 (Ordonanta de urgenta nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice – n.r.) in toate companiile, institutiile, autoritatile din coordonarea Ministerului Transporturilor.…

- Finala Eky Route – Daroconstruct e in desfasurare la Consiliul National pentru Solutionarea Contestatiilor. In ultima zi in care mai putea fi depuse contestatii, Eky Route a reclamat atribuirea contractului de lucrari pentru modernizarea a 40,6 km de drum judetean catre Daroconstruct. Lansat in licitatie…

- PRIMARIA MUNICIPIULUI AIUD organizeaza la sediul instituției din str. Cuza Voda, nr. 1, concurs de recrutare pentru ocuparea pe durata nedeterminata a postului vacant, funcție publica de conducere specifica de SECRETAR GENERAL AL MUNICIPIULUI AIUD din cadrul aparatului de specialitate al Primarului…

- In cel mai nou dosar penal in care este implicat primarul Iașiului, Mihai Chirica, procurorii au decis amplasarea acestuia sub control judiciar cu ajutorul documentelor obținute de la un martor cu identitate protejata din primarie. Legea este foarte clara in ce context pot fi folosiți astfel de martori,…