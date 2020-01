Stiri pe aceeasi tema

- Returul sezonului regulat 2018-2019, alaturi de play-off și play-out, au reprezentat oportunitațile de afirmare pentru jucatorii U21 din Liga 1, in urma implementarii regulii de catre FRF. Aceste oportunitați s-au marit considerabil, dupa ce regula s-a extins la 2 jucatori U21 titulari pe prima scena.…

- O pacienta cu anevrism cerebral a fost adusa, astazi, la Spitalul Universitar de Urgența București de la Constanța cu un elicopter SMURD O pacienta cu anevrism cerebral a fost adusa, astazi, la Spitalul Universitar de Urgența București fiind transportata de la Constanța cu un elicopter SMURD. Dupa aterizarea…

- Alaturi de dietele alimentare, unul dintre trendurile actuale pentru a ne menține corpul in forma este mersul la sala de fitness, insa fara o frecvența regulata, acesta iși pierde din efecte. Printre efectele mersului regulat la sala se numara disciplina, mandria și satisfacția de a vedea…

- Compania Nationala de Cai Ferate CFR SA, administrator al retelei feroviare nationale, a demarat programul de selectie pentru ocuparea a 90 de posturi de ingineri, absolventi din ultimii 3 ani, in cele mai importante domenii de specialitate ale companiei. CFR SA ofera absolventilor din institutiile…

- Esti abonat RCS&RDS ? Iata ce ti se pregateste Operatorul RCS&RDS face inca un pas spre consolidarea serviciilor sale 5G in Romania si a depus la Oficiul Stat pentru Inventii si Marci (OSIM) o cerere pentru inregistrarea marcii „Digi mobil 5G”. Din iunie 2019, grupul a pus in funcțiune primele stații…

- Prognoza meteo 26 octombrie. Pentru acest weekend, meteorologii au atat vesti bune, cat si vesti proaste! Romania pare impartita in doua privind vremea. In partea de vest, ziua de sambata aduce mult soare, iar in partea de est, valori scazute si cer noros.