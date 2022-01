Primăria Iași nu mai face parte din acționariatul societății Veolia Unul dintre motivele pentru care Veolia se retrage de pe piața este și directiva europeana care prevede faptul ca centralele pe carbune trebuie sa fie scoase din uz dar și faptul ca in Romania nu exista o legislație care sa prevada un sprijin pentru companiile de profil. Totuși, cel mai importan motiv este acela ca aceasta companie inregistreaza pierderi uriașe: „Am fost notificati inca de la inceputul anului de Veolia ca doreste incetarea contractului pentru municipiul Iași motivat de acumularea unor datorii foarte mari. De la inceput, vreau sa precizez, a fost o relatie corecta, onesta, bazata… Citeste articolul mai departe pe 7est.ro…

Sursa articol si foto: 7est.ro

