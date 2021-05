Primăria Iași angajează specialiști în arhitectură și urbanism Mai multe posturi din cadrul municipalitații ieșene vor fi scoase luna aceasta la concurs. Astfel, in data de 19 mai va avea loc un concurs de recrutare pentru ocuparea a trei funcții publice de execuție vacante in cadrul Compartimentului Design și Arhitectura Urbana – Direcția Arhitectura și Urbanism. Este vorba despre un post de inspector de specialitate I și de doua posturi de inspector de specialitate II. Pentru exercitarea funcției de inspector de specialitate I: – studii universitare de licența absolvite cu diploma de licența sau echivalenta in una dintre specializarile urmatoare: arhitectura,… Citeste articolul mai departe pe 7est.ro…

Sursa articol si foto: 7est.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Astfel, in data de 26 mai 2021 va avea loc un concurs de recrutare pentru ocuparea a trei funcții publice de execuție vacante in cadrul Direcției Arhitectura și Urbanism. Este vorba despre doua posturi consilier grad profesional superior la Serviciul Autorizate Construcții, respectiv un post consilier…

- Un regal al frumuseților naturii ii așteapta pe ieșeni in zilele premergatoare Floriilor. Sarbatoarea Florilor – FloralIS se va desfașura in perioada 22 – 25 aprilie in zona pietonala a bulevardului Ștefan cel Mare și Sfant, evenimentul fiind organizat de Primaria Municipiului Iași. Timp de patru zile,…

- CHIȘINAU, 7 apr – Sputnik. Potrivit Procuraturii Generale, Alexandr Stoianoglo a admis plangerile depuse de administratorii SRL ”Continental Business Invest” și SRL ”SCM Development Mol” și a dispus anularea a șase ordonanțe, emise anterior de PCCOCS, prin care doua imobile au fost recunoscute drept…

- In luna aprilie la Iași vor fi organizate doua evenimente publice in spiritul sarbatorilor pascale, municipalitatea urmand a-și aduce sprijinul prin acoperirea cheltuielilor de logistica, valoarea acestora urmand a fi aprobata in ședința Consiliului Local de miercuri, 31 martie. Primul eveniment, intitulat…

- „Municipiul Lugoj organizeaza concurs de recrutare pentru ocuparea funcțiilor publice de execuție vacante din cadrul Compartimentului urbanism și amenajarea patrimoniului, Direcția urbanism-patrimoniu, dupa cum urmeaza: – Inspector, clasa I, grad profesional superior – Inspector,…

- Astazi a fost redeschisa circulația rutiera pe strada Maria Cebotari, in perimetrul bd. Ștefan cel Mare și Sfant - 31 August 1989, pentru a decongestiona traficul rutier in zona centrala. Anunțul a fost facut de catre primarul general al capitalei, Ion Ceban.

- Astazi a fost redeschisa circulația rutiera pe strada Maria Cebotari, in perimetrul bd. Ștefan cel Mare și Sfant - 31 August 1989, pentru a decongestiona traficul rutier in zona centrala.Direcția de deplasare pe str. M.

- Ieșenii vor putea sa trimita propunerile pentru bugetul local cu ajutorul formularelor special realizate de la centrele de cartier. Incepand de luni, 15 februarie, vor impartite 5.000 de chestionare la Centrul de Informatii pentru Cetateni si la cele cinci centre de cartier. Aceasta etapa a consultarii…