- Filiala ieseana a PNL precizeaza, intr-un comunicat de presa, ca legea educatiei nationale prevede dreptul elevilor de a primi burse de merit, ajutor social, performanta sau studiu, iar consiliile locale au obligatia sa adopte o hotarare privind numarul si cuantumul fiecarei burse, insa la Iasi nu…

- Consiliul Național al Elevilor cere o hotarare de Guvern care sa reglementeze cuantumul minim al burselor. Elevii din localitatea Pilu, județul Arad, primesc lunar doar 8 lei, scrie Mediafax.Consiliul Național al Elevilor, unica structura care reprezinta elevii la nivel național, solicita…

- SolistaLara Fabian a anulat concertele pe care ar fi trebui sa le sustina saptamana aceasta la Craiova si la Bucuresti, anuntand ca este bolnava. In 2016, a procedat exact la fel, tot la Craiova. Oamenii care au platit atunci biletele spune ca nu si-au mai primit banii nici pana in ziua de azi.

- Fostul premier Viorica Dancila a anunțat miercuri, intr-o conferința de presa, ca PSD nu va ataca propunerea de comisar european pe care o va face Guvernul Orban, precizand ca nu va avea aceeași abordare ca a liberalilor.„Cand este vorba despre un obiectiv de țara, noi nu vom face ceea ce…

- Un militar francez a murit în urma unui atentat cu bomba ce a vizat un convoi francez, în apropiere de orașul Menaka din Mali, la o zi dupa ce peste 50 de soldați malinezi au fost uciși într-un alt atac terorist produs în aceeași zona, informeaza postul France 24, citat de Mediafax.Organizația…

- La evenimentul electoral au fost prezenți pe scena membri ai cabinetului Dancila și reprezentanți ai organizațiilor din vestul țarii. Ministrul Agriculturii, Petre Daea, le-a spus oamenilor prezenți ca au de „plivit” in 10 noiembrie, iar in 24 de „recoltat”… Dancila a spus in…

- Orașele din vestul Romaniei vor fi promovate ca locații excelente in care pot fi realizate filme, in viitorul apropiat. In acest sens, in perioada urmatoare va fi inființata o Comisie de film in partea de vest a țarii, care va avea ca scop tocmai atragerea producatorilor de film din Romania și din strainatate…