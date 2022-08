Primaria Iasi a investit noua milioane de lei in iluminatul public verde

Stiri pe aceeasi tema

- Dintre acestea, 49 sunt proiecte ale caror lucrari de executie sunt finalizate (stadiul fizic 100%) insa nu sunt inchise financiar, fiind necesare plati pentru sentinte civile, costuri aferente procedurii DAB, sentinte arbitrale, certificate finale, asistenta juridica, audit de siguranta rutiera, litigii,…

- Administratia Fondului pentru Mediu (AFM) a anunțat marți ca a inceput evaluarea dosarelor de finanțare depuse in cadrul ediției 2021 a programului ce permite obținerea de bani de la stat pentru instalarea de panouri fotovoltaice, respectiv Casa Verde Fotovoltaice. Astfel, AFM a publicat acum prima…

- Ministrul mediului, apelor și padurilor, Tanczos Barna, a susținut, la sfarșitul saptamanii trecute, o conferința de presa, in cadrul careia a fost anunțata lansarea in consultare publica a ghidului de finanțare pentru Programul Prima Conectare, aferent Componentei 1 din PNRR – Managementul apei. Programul…

- Potrivit unui comunicat al Ministerului Mediului, Programul “Prima conectare la sistemul public de alimentare cu apa si de canalizare” are un buget de 168 de milioane de euro si va fi derulat de Administratia Fondului pentru Mediu. Aceasta subinvestitie are in vedere sprijinirea conectarii populatiei…

- Facultatea de Geografie din cadrul Universitații Babeș-Bolyai , in parteneriat cu Institutului Norvegian pentru Cercetarea Naturii, deruleaza proiectul „Restaurarea zonelor umede și turbariilor din Regiunea de Nord-Vest”, proiect in care este inclusa și rezervația „Mlaștina de la Iaz”. Proiectul este…

- ”Astazi, Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor a mai facut un pas important pentru demararea programului de reimpadurire a suprafetelor afectate de incendii forestiere, de fenomene meteorologice nefavorabile si alte calamitati naturale, de infestari ale plantelor cu organisme daunatoare, prin aprobarea…

- In condițiile in care prețurile la energie electrica au tot crescut in ultima perioada de timp, interesul este maxim pentru metode de a reduce valoarea facturilor. Pe langa schimbarea furnizorului, o acțiune cu rezultate imediate este reducerea consumului. Acest lucru este dificil de facut fara a scadea…