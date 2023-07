Primăria Huși e curioasă să afle ce mai cred localnicii despre circulația prin oraș! INTERES… Primaria Huși vrea sa știe opinia localnicilor in privința mobilitații urbane, motiv pentru care a publicat pe site-ul instituției un chestionar in acest sens. Intrebarile insa sunt aceleași de ani de zile, cu raspunsuri știute mult prea bine de conducerea municipiului. De pilda, una dintre intrebari vizeaza principala problema a traficului auto din localitate, […] Articolul Primaria Huși e curioasa sa afle ce mai cred localnicii despre circulația prin oraș! apare prima data in Vremea noua - Liderul presei vasluiene . Citeste articolul mai departe pe vrn.ro…

Sursa articol si foto: vrn.ro

Stiri pe aceeasi tema

- SUPARARE… Localnicii din Oțetoaia au ramas uimiți cand l-au vazut pe Ionel Matei, barbatul de 52 de ani, care duminica seara, tocmai ce spulberase stația de autobuz din sat cu o mașina furata, stand la bar cu berea in mana și povestind cu satisfacție isprava sa de peste zi! Polițiștii l-au dus la Huși…

- Zi infernala pentru traficul ieșean. In timp ce in fața Prefecturii sute de taximetriști protesteaza impotriva BOLT și UBER si favoritismelor ce li se acorda, șoferii ce tranziteaza strada Costache Negri trebuie sa faca exerciții de respiro. S-a creat un blocaj infernal, in zona fiind parcate peste…

- POZNA… Celebra vie de la Bunești Averești a fost daunazi scena „acrobațiilor” unui șofer misterios, care, din nu se știe ce motive, a lasat deoparte drumul județean 244 D și a virat furtunos printre randurile de vie și spalieri, pana cand a „parcat” intr-un mod original și total nerecomandabil. Localnicii…

- In urma cu puțin timp a avut loc un accident rutier grav la Targu Frumos. Din primele informații deținute de reporterii BZI, se pare ca un copil aflat pe bicicleta a fost lovit de o mașina. La fața locului s-au deplasat cadre medicale și polițiștii ieșeni…https://www.bzi.ro/accident-grav-la-targu-frumos-circulatia-este-blocata-partial-exclusiv-foto-4719363…

- Doua locomotive care circulau in sensuri opuse pe aceeași linie s-au ciocnit intr-o localitate din Giurgiu in timpul nopții. Mecanicii au fost raniți. Unul dintre ei era beat și nu a oprit la semnalul de oprire din stație. Circulația feroviara intre București și Giurgiu este blocata și doua trenuri…

- SA FIE PRIMIT!… Un banal proiect de hotarare prin care s-a supus votului Consiliului Local, ca o mașina sa fie data celor de la „Spații Verzi”, s-a dovedit a fi prilej de a face un mic inventar in parcul auto al municipalitații. Așa s-a aflat, de pilda, ca Primaria Huși deține doua mașini primite „de…

- Australianul de 23 de ani ar putea ramane dupa gratii pana la cinci ani de zile daca va fi condamnat pentru incidentul ce a avut loc joi pe insula Simeulue, care face parte din provincia conservatoare Aceh din apropiere de Sumatra. Risby-Jones ar fi ieșit din complexul turistic Moon Beach Resort și…

- DE NECREZUT… In comuna Perieni, se pune de o revolta a celor peste 50 de familii care au luat pamant in concesiune, de la Primarie, acum 25 de ani. Pe acele terenuri, localnicii si-au ridicat case, dar acum, dupa expirarea termenului de concesionare, primarul Alexandru Iacob vrea sa le vanda terenurile…