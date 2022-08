Stiri pe aceeasi tema

- Primarul comunei Acațari, Osvath Csaba, a prezentat prezentat comunitații locale Raportul anual privind starea economica, sociala și de mediu a unitații administrativ-teritoriale Acațari pe anul 2021. Documentul este structurat in 11 pagini și a fost publicat pe pagina web a Primariei comunei Acațari,…

- In urma cu o luna, Primaria Amara a solicitat autoritaților județene și centrale un sprijin financiar de 3 milioane de lei pentru evitarea falimentului administrativ. Suma reprezinta contravaloarea unuia dintre cele 24 contracte de prestari servicii incheiate cu firma Intergroup Engineering SRL pentru…

- Seceta a pus mari probleme culturilor de porumb si floarea-soarelui, a afirmat miercuri ministrul Agriculturii, Petre Daea, mentionand ca situatia este diferita de la o zona la alta, informeaza AGERPRES . Ministrul Agriculturii a indemnat la liniste, facand referire la „abordarile apocaliptice” din…

- Vasile Raica, primarul comunei Rameț, condamnat pentru infracțiuni de corupție. Cum a scapat de pedeapsa un alt funcționar Primarul comunei Rameț, Vasile Raica (PSD) a fost condamnat la doi ani de inchisoare cu suspendare, de magistrații Tribunalului Alba, pentru infracțiuni de corupție. Trimisa in…

- Primarul municipiul Zalau, Ionel Ciunt s-a deplasat astazi, 02 august 2022, in Stana, pentru a vedea la fața locului pagubele produse de un incendiu care a avut loc in urma cu cateva zile și in urma caruia doua case au ars. Pagubele produse sunt foarte mari, o casa a ars aproape in totalitate, iar cealalta…

- Primarul comunei Calarasi, situata in apropiere de Dunare intre Bechet si Dabuleni, din sudul judetul Dolj, Sorin Sandu, i-a anunțat pe localnicii care au animale ca in situatia in care au probleme majore in alimentarea cu apa, le va trimite apa cu cisterna ca sa-i ajute sa depașeasca situația. In…

- Primarul de Chișinau, Ion Ceban, vine din nou cu acuazații in adresa guvernarii, dupa ce acum doua zile, a denunțat „atac raider” la Primarie, in cazul celor 17 milioane de lei, suma care urma sa fie preluata de la municipalitate, in favoarea SA „Locuințe pentru toți”. Ceban acuza Ministerul Finanțelor…

- Republica Moldova se confrunta cu o serie de crize care fac viața cetațenilor mai complicata și reduc din legitimitatea guvernarii. O spune politologul Dionis Cenușa potrivit caruia criza de securitate, cea energetica și criza alimentara sint principalele probleme cu care se confrunta Republica Moldova.…