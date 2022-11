Primăria Hlipiceni, amendă de 15.000 lei de la Garda de Mediu pentru starea de salubrizare a localității Primaria Hlipiceni, amenda de 15.000 lei de la Garda de Mediu pentru starea de salubrizare a localitații Primariile din județul Botoșani continua sa fie amendate de Garda de Mediu pentru ca nu reușesc ca se alinieze standardelor impuse de legislația de mediu din Romania. Ultima dintre primariile amendate este primaria Hlipiceni, unde Garda de Mediu a efectuat un control tematic privind stadiul de realizare a masurilor prioritare de guvernanța privind gestionarea deșeurilor […] Citește Primaria Hlipiceni, amenda de 15.000 lei de la Garda de Mediu pentru starea de salubrizare a localitații in Botosani24.ro… Citeste articolul mai departe pe Botosani24.ro…

Sursa articol: Botosani24.ro

