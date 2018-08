Primăria Gruiu va funcţiona într-un sediu nou Primarului comunei Gruiu toți ii spun „Neamțu”. Deseori, m-am intrebat, de ce? Apoi, de-a lungul timpului am descoperit singur motivul. Pentru ca tot ce face, face „nemțește”. Mai exact, cu multa rigurozitate, calitate, disciplina și ingeniozitate. Ca și alți primari din localitați cu venituri mici, el trebuie sa dramuiasca „la sange” banii comunitații și nu iși poate permite sa ii cheltuiasca pe proiecte „bugetofage”. Astfel, Ion Samoila este recunoscut pentru abilitatea cu care reușește sa dea viața unor investiții cu costuri cat mai reduse, dar cu o calitate ridicata. Adica, așa cum spuneam… Citeste articolul mai departe pe jurnaluldeilfov.ro…

Sursa articol: jurnaluldeilfov.ro

