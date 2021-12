Stiri pe aceeasi tema

- Ați raspuns provocarii Primariei Ghiroda de a participa la concursul de impodobit brazi? Reprezentanții instituției va sar in ajutor cu idei, astfel ca zilnic vor posta cate o sugestie care sa se incadreze in tema „materiale reciclabile” pentru ca voi sa veniți pregatiți cu cele mai frumoase decorațiuni…

- MARȚI: Lista drumurilor din Alba, pe care vor fi amplasate radare de supraveghere a vitezei in trafic Reprezentanții IPJ Alba au anunțat lista drumurilor din județ pe care vor fi amplasate miercuri radare de supraveghere a traficului rutier. Amplasarea radarelor la dat de 14 decembrie 2021 Drumul National…

- Detașamentul de pompieri de la Alba Iulia a intrat in spiritul sarbatorilor și au impodobit bradul, insa nu in orice fel. Bradul pompierilor este inalt de cațiva metri și impodobit cu obiecte utilizate de salvatori in timpul misiunilor. Brad inedit impodobit de pompieri Pompierii au decorat pomul de…

- Reprezentantii RO Vaccinare trag un semnal de alarma cu privire la un tabel intens distribuit zilele acestea in mediul online, care pretinde ca aparitia noilor variante COVID-19 ar fi pre-planificata.

- Reprezentantii USR au transmis ca in plina pandemie si criza a preturilor in energie si la alimente, cand ar trebui sa ia masuri pentru pregatirea valului 5 si pentru sustinerea celor mai afectati din punct de vedere economic, „alianta toxica PSD-PNL-UDMR se gandeste sa introduca o taxa noua, lovind…

- Dupa ce a finalizat construirea fabricii de producere BCA din localitatea Cordun, județul Neamț, Compania Soceram trece la dezvoltarea unei noi capacitați de producție. O noua fabrica de producere BCA, cu capacitate marita de 550.000 mc/an și tehnologie SMART, urmeaza sa fie construita in județul Gorj.…

- In urma unor analize, cercetatorii sud- africani au ajuns la concluzia ca vaccinurile impiedica Omicron sa provoace o forma grava de Covid-19, informeaza El Pais. Datele preliminare ale studiului, prezentate Parlamentului, semnaleaza ca testul PCR permite aflarea faptului ca infectia este cu noua mutatie…

- Joi, 2 decembrie, noii aleși in AG iși desemneaza reprezentanții in Consiliul Județean și noul Birou și Președintele filialei locale al organizației profesionale. Filiala Buzau a Ordinului Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si Asistentilor Medicali din Romania (OAMGMAMR), la fel ca și celelalte…