- In numai 24 de ore, politistii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Buzau au continuat activitațile pentru combaterea principalelor cauze generatoare de accidente rutiere și creșterea gradului de siguranța rutiera.

- Legea privind restaurarea naturii, adoptata luna aceasta la limita in Parlamentul European, prevede, pe langa restricții dure pentru agricultura, și masuri impotriva hidroenergiei, considerata pana acum cea mai verde dintre toate sursele de energie. Astfel, prin acest act normativ, se prevede desființarea…

- Secretarul de stat din MAI pentru ordine și siguranța publica Bogdan Despescu a solicitat, in cadrul unei videoconferințe cu șefii structurilor MAI, continuarea acțiunilor in sistem integrat, in zonele cu risc criminogen, in intervalele de timp stabilite la nivel local. Acesta a cerut implicare, de…

- De peste doua luni de zile, autoritatile locale prin institutiile subordonate ar fi trebuit sa identifice terenurile napadite de ambozie din oras. Aici intra atat propietatea publica, dar si privata. Legea data in acest sens obliga autoritatile sa identifice terenurile napadite de ambrozie pana in luna…

- osarul cu șina a fost interzis, iar instituțiile publice nu vor mai avea voie sa ceara copii ale avizelor sau documentelor care au fost emise de catre alte instituții publice. Prevederile sunt parte dintr-o lege inițiata de parlamentarii PNL, promulgata in ianuarie 2023 și care a intrat in vigoare pe…

- Legea care salveaza padurile Romaniei a fost adoptata in Camera Deputaților și merge la promulgare. Ce prevede proiectul de lege Legea care salveaza padurile Romaniei a fost adoptata in Camera Deputaților și merge la promulgare. Ce prevede proiectul de lege Legea care salveaza padurile din Romania a…

- Craiova nu are nici acum un Registru al Spatiilor Verzi. Alaturi de noul Plan Urbanistic General (PUG), registrul este una dintre documentatiile-cheie care contribuie la franarea mutilarilor urbanistice de amploare care au avut loc in marile orase ale Romaniei ultimilor ani. Spatiile verzi inventariate…

- Presedintele Klaus Iohannis a promulgat luni legea care prevede ca pe drapelul Romaniei nu pot fi adaugate alte inscriptii si simboluri in afara celor aprobate prin lege sau prin regulamentele militare. Actul normativ modifica si completeaza in acest sens Legea nr. 75/1994 privind arborarea drapelului…