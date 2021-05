Stiri pe aceeasi tema

- Bilantul bataii din aeroportul din Luton: 17 romani arestati si 3 in stare grava la spital Autoritatile britanice au anuntat toleranta zero fata de violenta. In ancheta, oamenii legii sunt ajutati de imaginile postatepe retelele sociale de calatori aflati in zona. Incidentele au avut loc in sala de…

- Potrivit legii, proprietarii de terenuri au obligația sa desfașoare lucrari de prevenire, combatere și distrugere a buruienii Ambrozia, pana cel tarziu in 30 iunie, in vederea diminuarii riscurilor pentru sanatatea populației. Primaria Municipiului Satu Mare anunța demararea unei ample acțiuni de verificare…

- Guvernul pregateste o campanie ampla de promovare a vaccinarii anti-COVID in care vor fi implicati artisti, sportivi si politicieni, a declarat marti presedintele Klaus Iohannis. "Este nevoie de o actiune foarte ampla de constientizare. Si vom face aceste lucruri. Vor fi deschise…

- Copresedintele USR PLUS, vicepremierul Dan Barna, a declarat, vineri, faptul ca populația trebuie convinsa sa se vaccineze impotriva Covid-19, astfel ca trebuie reinventata o alta campanie publica. Barna a explicat ca actuala campanie a ajuns la un plafon si ca rolul primarilor in a convinge oamenii…

- Autoritatile romane anunta ca vaccinul Johnson&Johnson este sigur și eficient. Beneficiile vaccinarii impotriva virusului ucigaș din China cu acest tip de vaccin depașesc riscurile efectelor adverse, conform comunicatului transmis de catre autoritați. Mesajul vine la o zi dupa ce Agentia Europeana pentru…

- Autoritațile municipale sint gata sa intervina cind ambrozia va aparea. Despre aceasta a declarat primarul general, Ion Ceban, in cadrul ședinței Primariei Chișinau din aceasta dimineața. Potrivit lui Ceban, ambrozia inca nu a rasarit, cind va aparea vor fi luate masuri, unde cu aparate chimice, unde…

- Autoritațile separatiste din Transnistria poarta o campanie de propaganda împotriva țarii noastre în contextul pandemiei de Covid-19 și a ajutorului pe care România l-a trimis peste Prut. Vaccinuri care, trebuie subliniat, au fost donate cu titlu gratuit de țara noastra și au ajuns…

- Iordania intentioneaza sa introduca, in mijlocul nuantelor de ocru si rosu care ii definesc teritoriul desertic, o nota de verde prin plantarea a 10 milioane de copaci in decurs de zece ani, creand astfel noi paduri si reimpadurindu-le pe cele decimate de incendii, relateaza marti AFP, informeaza…