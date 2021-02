Primaria generala a Bucureștiului prin primarul general Nicușor Dan ar putea depune sa depuna dosarul de candidatura pentru preluarea in administrare a ariei naturale protejate Parcul Natural Vacaresti, scrie Agerpres. Un proiect in acest sens urmeaza sa fie dezbatut in sedinta de vineri a Consiliului General al Municipiului Bucuresti. In prezent, parcul se afla in administrarea Agentiei Nationale pentru Arii Naturale Protejate, institutie publica centrala aflata in subordinea Ministerului Mediului, Apelor si Padurilor. Potrivit proiectului, primarul general va fi imputernicit sa desfasoare procedurile…