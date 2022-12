Primăria Galați trece la luminatul public cu LED-uri, care reduce facturile cu 70% Primariile care pana acum nu au modernizat rețele de iluminat public se confrunta cu mari probleme la plata facturilor pentru iluminatul public, din cauza creșterii prețului energiei electrice. In sute de comune, ale caror bugete nu pot acoperi creșterile din facturi, s-a trecut la o restricționare a programului de iluminat public, acesta fiind inchis de la ora 24.00 la 5.00 dimineața. Cheltuielile cu electricitatea pentru iluminatul cladirilor administrative reprezinta aproximativ 26,8% din totalul cheltuielilor cu electricitatea ale unitaților administrativ-teritoriale. Cheltuielile cu electricitatea… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- La propunerea Ministerului Dezvoltarii, Guvernul a decis, in ședința de astazi, alocarea sumei de aproape 190 milioane de lei pentru 66 de teatre, opere și filarmonici din Romania care funcționeaza in subordinea a 42 de unitați administrativ-teritoriale din 32 de județe – anunța ministrul Cseke Attila.…

- Discutii ale creditorilor operatorului britanic de cinematografe Cineworld Group, al doilea mare lant de cinematografe pe plan mondial, cu privire la divizarea grupului si vanzarea operatiunilor din Europa de Est, inclusiv a celor din Romania, au declarat pentru Bloomberg surse din apropierea acestui…

- Eveniment Au inceput inscrierile pentru rezerviști voluntari / 417 locuri in unitați militare din București și 19 județe octombrie 28, 2022 12:20 Centrul Militar Județean Teleorman, prin structura de specialitate – Biroul informare – recrutare – a inceput in data de 24.10.2022 activitatea de…

- Autoritatea Naționala Sanitara Veterinara și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA) a desfașurat, in perioada 12-13.10.2022, o acțiune tematica de control la depozitele de legume, fructe și cereale din municipiul București și din județele Arad, Argeș, Bihor, Brașov, Calarași, Cluj, Constanța, Galați,…

- Ministerul Apararii Naționale organizeaza, in perioada 24 octombrie – 11 noiembrie, o noua campanie de recrutare și selecție pentru cetațenii care doresc sa indeplineasca serviciul militar in rezerva, in calitate de rezervist voluntar in Armata Romaniei pe locurile ramase neincadrate in 2022. Astfel,…

- Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor (ANSVSA) a aplicat amenzi de aproape un milion de lei in urma controalelor efectuate la depozitele de legume, fructe si cereale din Bucuresti si din 17 judete, informeaza News.ro. ANSVSA a desfasurat, in perioada 12-13.10.2022,…

- Cele 47 de cazuri au fost inregistrate de la inceputul supravegherii infectiei cu acest virus, pe 6 iunie.Un numar de 23 cazuri s-au inregistrat in Bucuresti. Pe judete situatia este urmatoarea: Botosani (1), Braila (2), Brasov (1), Constanta (4), Dambovita (2), Galati (3), Giurgiu (2), Ilfov (4), Iasi…

- Ministrul Agriculturii, Petre Daea, incearca sa ii linișteasca pe fermierii care s-au plans ca se intarzie foarte mult cu procesele verbale de constatare emise de comisiile de evaluare a pagubelor, punand in pericol noul an agricol. Daea promite ca pana la data de 15 noiembrie va avea situația clarificata.…