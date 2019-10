Stiri pe aceeasi tema

- Operatiunea de plantare este coordonata de Primaria Galati, prin Gospodarie Urbana si este planificata sa se incheie inainte de venirea iernii. Majoritatea puietilor sunt din specii valoroase din punct de vedere peisagistic.

- In jur de trei milioane de arbori si arbusti vor fi plantati timp de o luna in toata tara. La ocolulul silvic din apropirea satului Vasieni, raionul Ialoveni, premierul Maia Sandu si angajati ai Cancelariei de Stat au sadit azi stejari.

- "Un arbore pentru dainuirea noastra". Primaria municipiului Chișinau invita cetațenii in data de 26 octombrie, ora 10:00, la acțiunea de inverzire a fașiei de protecție a raului Bac. Vor fi plantati aproximativ 1.500 de arbori.

- Mii de arbori au fost plantați in Valea Jiului. Acțiunea a fost organizata de Greenpeace in cadrul Saptamanii Globale a Climei. De la est la vest, pretutindeni in Valea Jiului au fost voluntari care au raspuns prezent invitației lansata de activiștii de mediu de la Greenpeace. Spre exemplu, numai…

- Aquatim a programat și astazi, 9 septembrie intreruperi in furnizarea apei reci. Este necesara intervenția pentru remedierea unor avarii la rețeaua de distribuție, fiind afectate mai multe strazi din Timișoara, dar și trei localitați din apropierea municipiului. Timp de mai multe ore nu va curge apa…

- Evenimentul are loc in perioada 29 august-1 septembrie in Gradina Publica si este sustinut financiar de Primaria Galati, care a alocat in acest sens, dupa o achizitie publica, suma de 245.000 de lei, cu tot cu TVA. De acesti bani, firma Brain Agency SRL va asigura organizarea si o serie de concerte.

- ”Prin proiectul «Reabilitare retea apa potabila Municipiul Galati, Centru, str. Navelor», finantat din surse proprii ale APA CANAL S.A. Galati (profit reinvestit) s-a inlocuit reteaua de apa de pe tronsonul str. Domneasca – str. Navelor (ani de punere in functiune 1971-1983). Dupa lucrarile de pe str.…

- ”Prin proiectul «Reabilitare retea apa potabila Municipiul Galati, Centru, str. Navelor», finantat din surse proprii ale APA CANAL S.A. Galati (profit reinvestit) s-a inlocuit reteaua de apa de pe tronsonul str. Domneasca – str. Navelor (ani de punere in functiune 1971-1983). Dupa lucrarile de pe str.…