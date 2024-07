O noua gafa a funcționarilor din Primaria Galați este in topul ironiilor pe rețelele de socializare, din cauza ca dupa ce a fost investita suma de 7 milioane de lei in construirea „noului talcioc”, reprezentanții Primariei și-au dat seama ca targul nu poate funcționa pentru ca au uitat sa asigure o sursa de apa potabila. […] The post Primaria Galați a investit 7 milioane de lei in „noul talcioc”, care nu poate fi deschis fiindca n-are sursa de apa potabila appeared first on Puterea.ro .