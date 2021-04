Stiri pe aceeasi tema

- Primaria din Șcheia a fost avertizata de comisarii Garzii de Mediu Suceava și i s-a cerut ca pana saptamana viitoare sa salubrizeze mai multe zone unde exista abandonari ilegale de deșeuri, unele din ele fiind și incendiate. In urma controalelor repetate efectuate in teren, comisarii Garzii de ...

- Societatea de salubrizare din comuna Comana a facut un depozit ilegal de deșeuri menajere in apropierea raului Argeș. Descoperirea a fost facuta de comisarii Garzii de Mediu care au amendat primaria cu 150.000 de lei și au facut o sesizare penala, relateaza Mediafax. O echipa de comisari a…

- Containere incarcate cu deseuri aduse cu vapoarele din diferite tari au fost depistate de politistii de frontiera in portul Constanta, deseurile fiind importate ilegal in Romania de catre doua firme din judetul Prahova si municipiul Bucuresti. Marfurile erau declarate in fals ca fiind produse de uz…

- Asociatia „Prietenii Berzelor” a fost sanctionata contraventional de Garda de Mediu Sibiu cu amenda de 10.000 lei, dupa ce voluntarii asociatiei au salvat doi pui de urs, abandonati lânga comuna Biertan, care sunt în prezent la sanctuarul…

- O firma de construcții din Moara a fost amendata cu 5.000 de lei și a primit și un avertisment pentru mai multe nereguli pe care le-au constatat comisarii Garzii de Mediu Suceava. Mai mulți oameni din Moara au sesizat ca pe terenurile din vecinatatea lor au fost abandonate deșeuri din activitatea ...

- Politistii de frontiera au folosit armanentul din dotare si au tras focuri de arma in Marea Neagra dupa ce au descoperit un pescardor turcesc care pescuia ilegal in zona economica exclusiva a Romaniei. In urma folosirii armamentului din dotare nu au fost persoane ranite si nici nu s-au inregistrat…

- Comisarii Garzii de Mediu Gorj au efectuat miercuri verificari la o societate cu activitate de cazare din orașul Targu Carbunești, care ar incinera ilegal deșeuri. Constatarile efectuate au scos in evidența faptul ca aceasta societate iși incinera propriile deșeuri. Fapta a fost sancționata contravențional…

- O primarie din județul Arad a fost amendata de Garda de Mediu pentru ca a taiat mai mulți copaci ca sa costruiasca o parcare. In plus, primaria trebuie sa planteze alți copaci chiar in fața sediului unde a fost amenajata parcarea. Incidentul s-a produs in localitatea Șiștarovaț. Garda de Mediu a primit…