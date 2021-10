Stiri pe aceeasi tema

- Eforturile Sucevei de a deveni un "oraș verde", prin susținerea dezvoltarii transportului electric, sunt susținute printr-un nou proiect de montare de stații de incarcare rapide pentru mașinile electrice.Ca urmare a semnarii unui contract de finanțare nerambursabila de peste 1,3 ...

- Primaria municipiului Suceava a inregistrat nu mai puțin de 12 oferte la o licitație banala pentru montarea a șapte stații de incarcare a mașinilor electrice. Potrivit primarului Ion Lungu, licitația a fost caștigata de firma bucureșteana Electromagnetica ce va realiza investiția contra sumei de 932.455…

- Alba Iulia: Amenzi pentru lipsa locurilor de parcare și stații de incarcare pentru mașinile electrice la blocurile noi. DOCUMENT Primaria Alba Iulia a lansat in dezbatere publica un regulament pentru aprobarea investitiilor private si publice in domeniul urbanismului si constructiilor in municipiul…

- A doua stație de incarcare a vehiculelor electrice din Valea Jiului va fi la Petrila. Prima stație de incarcare a mașinilor electrice a fost pusa in funcțiune, in luna august la Petroșani. Cel de-al doilea terminal de acest gen din zona va fi realizat la Petrila. In cateva saptamani la Petrila,…

- Municipiul Targu Mureș va beneficia de 32 de autobuze Solaris Urbino Electric cu lungimea de circa 12 metri destinate transportului public urban de calatori, operabile in condiții de deal, 10 de statii de incarcare rapida și 32 de statii de incarcare lenta. Achiziția va avea o valoare totala de 81,9…

- Hotararea din iunie pentru amplasarea a trei stații de reincarcare a vehiculelor electrice in Alba Iulia va fi revocata de Consiliul Local, dupa ce Instituția Prefectului Alba a sesizat nereguli. In ședința de marți, Consiliul Local are de aprobat și revocarea actului normativ acum in vigoare, dar și…

- Cele 20 de stații de incarcare a mașinilor electrice de pe Cardinal Iuliu Hossu nu funcționeaza.”M-am bucurat sa vad ca primaria dupa noile modificari din Parcul central au aparut stații de incarcare mașini electrice. Am observat ca STAȚIILE NU MERG, nu e nici un mesaj care sa ne anunțe ca nu merg…

- Cu o rețea de incarcare proprie, denumita Tesla Supercharger, care insumeaza peste 25.000 de prize cu incarcare rapida "impraștiate" pe tot Globul, Tesla are un avantaj major in fața celorlalți producatori de automobile care au in portofoliu modele cu zero emisii. Din acest an, insa, marca americana…