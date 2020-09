Primăria Făgăraș cere CNAIR să amenajeze giratoriu în intersecția unde un motociclist s-a izbit de un TIR Primaria Fagaraș a solicitat CNAIR, in aceasta dimineața, amenajarea unui sens giratoriu, in regim de urgența, la ieșire din Fagaraș spre Brașov, la intersecția DN 1 cu strada Negoiu, pentru siguranța participanților la traficul rutier și prevenirea evenimentelor rutiere. Demersul a fost facut in urma numarului crescut de accidente rutiere și a solicitarilor anterioare ale Poliției Rutiere Fagaraș. De asemenea, a fost luata in considere petiția online creata de Asociația Moto Rezistența Fagaraș și semnata de 860 de cetațeni in mai puțin de 48 de ore, in urma accidentului mortal care a avut loc… Citeste articolul mai departe pe newsbv.ro…

