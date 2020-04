Primăria EXECUTATĂ silit în plină pandemie: „Ne-au luat TOT!“ Situatie absurda in comuna galateana Balasesti, acolo unde, in plina pandemie de Covid-19, dar cu cateva zile inainte de a se interzice prin ordonanta militara executarile silite, primaria de acolo s-a pomenit cu conturile golite pana la ultimul banut. In total au disparut – angajatii primariei spun ca fara niciun avertisment – 320.000 de lei, bani cu care ar fi trebuit platite facturile curente, indemnizatiile asistentilor social si salariile functionarilor. „Ne-au luat toti banii din conturi, fara sa ni se spuna ceva, fara proceduri. Eu ce fac, am facturi la curent, la apa, trebuie sa platesc… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Se intampla la Balasesti, judetul Galati, acolo unde consiliul local a pierdut un proces cu o firma de consultanta. Angajatii primariei respective si-au dat seama la un moment dat ca institutia are conturile goale, insa le-a luat cateva zile sa se lamureasca cine a luat banii din ele.

- Deputații din comisia juridica au dat unda verde ca peste 157 de mii de lei sa fie cheltuiți din bugetul de stat pentru confecționarea medaliilor comemorative destinate veteranilor celui de-al Doilea Razboi Mondial.

- COVID-19. In plina pandemie de coronavirus, Mircea Minea, primarul Chiajnei, cel care susține și echipa de fotbal din liga secunda, ar fi „injectat” cinci milioane de lei in conturile clubului. Concordia Chiajna, o echipa aflata in subsolul clasamentului ligii secunde, pe locul 16, unul retrogradabi,…

- Referitor la informatiile aparute in mass media in data de 01.04.2020, cu privire la executarea silita asupra conturilor Comunei Balasesti, județul Galati, va aducem la cunostinta urmatoarele: Agenția Naționala de Administrare Fiscala NU a poprit conturile Primariei Balașești. Precizam ca executarea…

- Presedintele Consiliului Judetean Timis, Calin Dobra, l-a criticat pe ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, care s-a aflat miercuri in judetul Timis si care nu s-a interesat de situatia din comuna Sacosu Turcesc unde sunt mai multe cazuri de coronavirus, iar Primaria a fost inchisa, in timp ce primarul…

- Presedintele Consiliului Judetean Timis, Calin Dobra, l-a criticat pe ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, care s-a aflat miercuri in judetul Timis si care nu s-a interesat de situatia din comuna Sacosu Turcesc unde sunt mai multe cazuri de coronavirus, iar Primaria a fost inchisa, in timp ce primarul…

- Agentia Nationala de Administrare Fiscala (ANAF) a anuntat luni ca a pregatit o serie de masuri pentru sprijinirea mediului de afaceri, astfel ca suspenda executarea silita a creantelor bugetare, dar si actiunile de control fiscal si anunta ca amana termenul de depunere a declaratiilor fiscale de la…

- Termenul pentru depunerea declaratiilor fiscale se va amana din 25 martie in 25 aprilie 2030 iar actiunile de control ale Fiscului vor fi suspendate, cu exceptia cazurilor de evaziune acolo unde sunt indicii, informeaza luni Agentia Nationala de Administrare Fiscala (ANAF). Intr-un comunicat…