Primăria din Reșița le cere cetățenilor să plimbe câinii comunitari Locuitorii din Reșița care iubesc animelele, dar nu pot deține unul, și nu numai, acum au ocazia de a plimba cainii din padocul primariei, fara a fi nevoie sa ii adopte. Oamenii care vor sa faca o bucurie cainilor din adapost, se pot prezenta la padoc și, in baza unei copii dupa cartea de identitate, iși aleg un patruped, primesc o lesa, iar pentru preț de cateva ore, se pot plimba cu prietenul necuvantator oriunede doresc, pe raza municipiului. Intervalul orar in care cetațenii pot scoate un caine la plimbare este 8:00-16:00, de luni pana joi, 8:00-13:00, de vineri pana duminica.

