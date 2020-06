Primăria din New York va redenumi cinci străzi din oraş "Black Lives Matter" Orasul New York va redenumi cinci strazi &"Black Lives Matter&", a declarat marti primarul Bill de Blasio, potrivit agenției DPA, preluata de Agerpres. Mesajul va fi, de asemenea, pictat pe strazi în &"locatii cruciale&" în toate cele cinci zone alese.



Una dintre aceste strazi va fi în apropierea primariei, în Manhattan, în timp ce celelalte patru vor fi alese de participantii la proteste, activisti si lideri ai orasului.

&"Ceea ce va fi clar (...) este mesajul ca acest oras trebuie sa simta acum pe deplin, la fel ca si natiunea, ca "Vietile negrilor… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Pentru primul sau discurs în afara cartierului sau general din Delaware de dupa carantina, candidatul democrat la Casa Alba a jucat cartea apelului la calm, criticând în același timp strategia lui Donald Trump. Cu toate acestea, planul sau de a scoate țara din violența și divizare…

- Donald trump sustine ca a mers in buncar pentru a-l inspecta. "Am fost acolo un interval foarte scurt de timp. A fost mai mult o inspectare" a buncarului, a declarat Donald Trump pentru postul Fox News. Liderul de la Casa Alba a explicat ca mai vizitase spatiul de securitate si cu alta ocazie.…

- Dupa o zi de proteste pasnice, situatia s-a schimbat la caderea noptii, cu incendii pe strazi, distrugeri, magazine jefuite si confruntari intre fortele de ordine si grupuri de tineri. Pana dimineata au fost operate in total peste 700 de arestari, scrie agerpres.ro. Imagini postate pe retelele…

- In ciuda ordinului de incetare a focului impus in capitala Statelor Unite pentru oprirea violențelor ce nu inceteaza de aproape o saptamana, dupa asasinarea lui George Floyd, duminica seara, in fața Casei Albe au avut loc noi proteste și ciocniri cu forțele de ordine. Poliția a folosit din nou gazele…

- Intr-o serie de tweet-uri, presedintele a parut de asemenea sa-si cheme sustinatorii sa se stranga sambata seara in fata Casei Albe. 'Diseara inteleg ca este seara MAGA la Casa Alba ???', a scris el cu majuscule, MAGA fiind initialele sloganului sau 'MakeAmerica Great Again'.Sute de persoane…

- "F... you", i-a spus primarul din Chicago, Lori Lightfoot lui Donald Trump cu privire la revoltele de la Minneapolis, cauzate de moartea afroamericanului George Floyd, dupa o arestare in forta a politiei, si l-a acuzat pe locatarul Casei Albe de ”urzirea violentei”, potrivit news.ro.Donald…

- Sute de persoane au demonstrat vineri seara in fata Casei Albe pentru a-si exprima furia dupa ce George Floyd, un afro-american de 46 de ani, a murit din cauza modului in care a fost tratat de politie, informeaza AFP, potrivit AGERPRES.Moartea acestuia, luni, in Minneapolis, in timpul unei…

- Contul oficial al Casei Albe de pe Twitter @WhiteHouse a difuzat vineri mesajul lui Donald Trump despre tulburarile de la Minneapolis, care fusese semnalat de Twitter ca facand o "apologie a violentei", potrivit France Presse.Ofensat de deciziile platformei Twitter, pe care el o utilizeaza…