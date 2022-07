Stiri pe aceeasi tema

- Primaria din New York a cerut marti Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS) sa redenumeasca variola maimutei - "monkeypox" in limba engleza -, intrucat numele acestei boli este considerat stigmatizant si risca sa ii faca pe bolnavi mai degraba sa se izoleze decat sa solicite ingrijiri medicale, informeaza…

- Primaria din New York a cerut marti Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS) sa redenumeasca variola maimutei - "monkeypox" in limba engleza - intrucat numele acestei boli este considerat stigmatizant si risca sa ii faca pe bolnavi mai degraba sa se izoleze decat

- Directorul general al Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS) urmeaza sa anunte, sambata, daca a ales sa declanseze - sau nu - cel mai inalt nivel de alerta al organizatiei in privinta variolei maimutei. Tedros Adhanom Ghebreyesus va sustine o conferinta de presa virtuala la ora 13:00 GMT, a anuntat…

- OMS se intalnește de URGENȚA: Se discuta despre masurile necesare pentru combaterea variolei maimutei OMS se intalnește de URGENȚA: Se discuta despre masurile necesare pentru combaterea variolei maimutei Comitetul de Urgenta al Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS) privind variola maimutei se va reuni…

- Comitetul de urgenta al Organizatiei Mondiale a Sanatatii OMS se va reuni joia viitoare pentru a determina masurile ce vor fi luate impotriva epidemiei de variola maimutei, conform unui comunicat dat publicitatii joi de OMS, transmite AFP.Comitetul urmeaza sa se pronunte cu precadere asupra gravitatii…

- Comitetul de urgenta al Organizatiei Mondiale a Sanatatii se va reuni joi pentru a evalua daca variola maimutei trebuie considerata o „urgenta de sanatate publica internationala”.

- Denumirea „variola maimuței” va fi schimbata in curand, considerata „inșelatoare și stigmatizanta” de catre OMS. OMS are in vedere „schimbarea numelui virusului” variolei maimuței, a declarat recent directorul general al Organizației Mondiale a Sanatații, Tedros Adhanom Ghebreyesus, promițand „anunțuri…

- Gigantul farmaceutic elvețian Roche a anunțat, saptamana aceasta, ca a dezvoltat teste PCR pentru detectarea virusului variolei maimuței, dupa apariția mai multor cazuri in țari unde boala nu este curenta, transmite AFP. ”Roche a dezvoltat foarte repede o noua serie de teste pentru detectarea virusului…