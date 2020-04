Stiri pe aceeasi tema

- Grupu de Comunicare Strategica a anunțat ultimele cazuri ale unor persoane infectate cu coronavirus care au decedat. Deces 119 – Femeie, 69 ani, jud. Hunedoara. Internata in SMU Hunedoara- Secția Pneumoftiziologie in 29.03.2020 confirmata pe data de 2.04.2020 Data decesului: 03.04.2020. Conditii medicale…

- Doctorul Virgil Musta de la Spitalul de Boli Infecțioase "Victor Babeș” din Timișoara, om care se afla in prima linie in lupta cu pandemia de coronavirus, face un apel, transmis pe grupul intern city doctors, la cadrele medicale, sa nu abandoneze in aceste vremuri extrem de grele. Doctorul care a vindecat…

- Șeful sectiei de la Spitalul de Boli Infectioase „Victor Babes” din Timisoara, medicul Virgil Musta, a realizat o lista cu masuri pe care le poate lua fiecare cetatean pentru a evita contaminare. In cadrul instituției medicale la care lucreaza au fost vindecati pana in acest moment cei mai multi pacienti…

- Medicul Virgil Musta, seful sectiei de la Spitalul de Boli Infectioase „Victor Babes” din Timisoara, unde au fost vindecati pana in acest moment cei mai multi pacienti infectati cu coronavirus, a realizat o lista cu masuri pe care le poate lua fiecare cetatean pentru a evita contaminarea. Intr-o postare…

- Dupa ce medicii de la Spitalul de Boli Infecțioase „Victor Babeș” din Timișoara au reușit sa vindece mai multe persoane infectate cu coronavirus, Nicolae Robu a inceput sa se laude constant pe Facebook cu faptul ca aceasta unitate medicala este administrata de primarie. Astfel, aproape zilnic, Nicolae…

- O bunica depistata pozitiv cu coronavirus, in varsta de 74 de ani, a facut dezvaluiri șoc din Spitalul de Boli Infecțioase „Victor Babeș” din Timișoara, unde, dupa cum susține ea, este nevoita sa ingrijeasca o alta pacienta cu COVID-19, paralizata.

- Fata de 16 ani din judetul Hunedoara confirmata, sambata, cu coronavirus, este fiica barbatului din acest judet internat cu COVID-19 la Spitalul de Boli Infectioase ”Victor Babes” din Timisoara. Mama fetei a fost testata, iar rezultatul a fost negativ."Probele prelevate de la fiica barbatului…

- Doi dintre cei trei pacienti din Timisoara diagnoticati cu coronavirus Covid-19 si internati la Spitalul de Boli Infectioase “Victor Babes”, au fost declarati, joi, vindecati, a anuntat Grupul de Comunicare Strategica.