Primăria din Copenhaga vrea să interzică trotinetele electrice în centrul oraşului Municipalitatea din Copenhaga doreste sa interzica accesul in centrul orasului pentru trotinetele electrice inchiriabile, au anuntat vineri reprezentantii Primariei daneze, prin adoptarea uneia dintre cele mai stricte reglementari din lume in aceasta chestiune, informeaza AFP.



"Nu va mai fi posibila inchirierea sau parcarea unei trotinete electrice in cele mai multe dintre zonele cele mai aglomerate din Copenhaga incepand de la 1 ianuarie", au precizat reprezentantii serviciului tehnic si cei ai serviciului de mediu din cadrul Primariei din Copenhaga intr-un e-mail adresat jurnalistilor…

Sursa articol: agerpres.ro

