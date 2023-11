Primăria din Constanța, obligată să plătească daune morale familiei unui copil mușcat de câine Primaria din Constanța va fi obligata sa plateasca 20.000 de lei daune morale familiei unui copil care a fost mușcat de un caine fara stapan pe o alee din oraș. Inițial, primaria a facut recurs la decizia data de Judecatorie și Tribunal, insa acesta a fost respins de catre Curtea de Apel Constanța. In urma acestei decizii, primaria din Constanța va fi obligata sa achite familiei copilului suma de la 20.000 de lei, minorul suferind 14 plagi mușcate, dupa ce a fost atacat pe o alee din apropierea blocului in care locuiește. „Municipiul Constanta prin Primar poarta raspunderea pentru neluarea masurilor… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Decizia este definitiva si le a apartinut judecatorilor de la Curtea de Apel Constanta, care au respins recursul declarat de municipalitate impotriva hotararilor nefavorabile de la Judecatorie si Tribunal. Suma pe care municipalitatea urmeaza sa o achite familiei copilului se ridica la 20.000 de lei,…

- Curtea de Apel Chișinau a casat integral hotarirea Judecatoriei Chișinau, sediul Rișcani, in litigiul fostului pretor de Buiucani, Valeriu Nemerenco, impotriva Primariei Chișinau, dupa ce ultima s-a opus restabilirii sale in funcție. Administrația municipala a fost obligata sa-i achite lui Nemerenco…

- In prima instanta, Tribunalul Constanta, in completul prezidat de magistratul Adriana Lepadatu, a stabilit ca terenul apartine Statului Roman, fiind in administrarea ANAR ABADL. Dosarul cu indicativul 7474 118 2017 a fost inregistrat pe rolul Sectiei I Civile a Curtii de Apel Constanta, urmand ca acesta…

- Curtea de Apel Constanta a respins azi, 16 octombrie 2023, ca nefondate recursurile declarate de Primarul Municipiului Constanta si Municipiul Constanta prin Primar in procesul deschis de dr. Stela Halichidis, managerul demis al Spitalului Clinic de Boli Infectioase Constanta Decizia a fost luata in…

- Judecatorii Curtii de Apel Constanta analizeaza astazi, 11 septembrie 2023, dosarul in care compania Seaview Media SRL a dat in judecata Consiliul Local Constanta pentru doua imobile pe care societatea vrea sa le ridice pe bulevardul Tomis. Cazul se afla in faza de recurs, la Curtea de Apel, dupa ce…

- Tribunalul Constanta a respins initial cererea afaceristului, ca prescrisa. Dragos Iulian Tudoran, om de afaceri din Constanta, s a adresat Curtii de Apel Constanta pentru a primi daune morale de 500.000 de euro si materiale de 500.000 de lei, in legatura cu anchetarea sa in Dosarul Portul, cauza penala…

- Primaria din Șpring, obligata sa plateasca daune morale pentru acțiunile fostului primar, Daniel Rusu și ale Consiliului Local Primaria Comunei Șpring a pierdut un proces in civil, intentat in urma cu zece ani și are de platit daune materiale in valoare de 60.951 lei. La prima vedere pare un caz simplu,…