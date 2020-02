Stiri pe aceeasi tema

- Primaria din Amsterdam vrea sa tina turistii la distanta de Cartierul Rosu si de magazinele în care se vând produse din canabis, autoritatile luând în considerare interzicerea grupurilor organizate în cartierul deja supra-agolmerat, conform Mediafax.Femke Halsema,…

- Primaria din Amsterdam vrea sa tina turistii la distanta de Cartierul Rosu si de magazinele in care se vand produse din canabis, autoritatile luand in considerare interzicerea grupurilor organizate in cartierul deja supra-agolmerat, anunța MEDIAFAX.Femke Halsema, care detine functia de primar…

- OCNA DE FIER – Autoritatile locale din Ocna de Fier doresc sa sprijine mostenitorii lui Constantin Gruescu pentru a prezerva Muzeul de Minerologie Estetica a Fierului, amenajat de acesta in propria casa. Cunoscutul pasionat de minerale, Constantin Gruescu, si-a dedicat intreaga viata acestei pasiuni…

- Declarația recenta a primarului Gabriela Firea a enervat pe multa lume.Deși ea a explicat ulterior ca mesajul era punctual pentru ministrul Mediului, bucureștenii ”au luat-o” foarte personal, iat Tetelu s-a revoltat de-a dreptul.Acesta a luat-o peste picior pe Firea și le-a transmis bucureștenilor cam…

- In Maramuresul istoric traditile si obiceiurile de Craciun sunt pastrate cu sfintenie. Dupa Liturghia de Craciun, feciorii din fiecare comunitate trebuie sa joace „Viflaimul”, unul dintre cele mai vechi obiceiuri pastrate in satul maramuresean.

- SEMENIC – In zonele turistice de traditie din judetul nostru pregatirile pentru intampinarea oaspetilor pasionati de zapada sunt pe ultima suta de metri. La Brebu Nou si Garana, cele mai multe pensiuni au terminat lucrarile de renovare si spera sa ofere servicii de cea mai buna calitate celor care le…