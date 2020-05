Stiri pe aceeasi tema

- Banii vor fi contractați sub forma unui credit de investiții cu maturitate pe 10 ani. In vara anului 2017, Viitorul s-a mai imprumutat, tot la BRD, cu 1,3 milioane lei, pentru a plati prime și bonusuri jucatorilor care au caștigat atunci ultima ediția campionatului național. In vara anului…

- Intrebat de Libertatea despre incidentul de la Balți, Republica Moldova, acolo unde cadrele medicale din Romania au primit cate un plic cu 1.000 de dolari de la Renato Usatii, Raed Arafat spune ca totul a fost doar o neințelegere. Șeful DSU susține varianta pe care a oferit-o și Ambasada Romaniei in…

- „Suntem afectați și noi, la fel cum este afectata toata țara, nu este nimic nou sub soare. Am facut mai multe rectificari de buget, pe de o parte pentru a asigura susținerea financiara pentru echipamentele medicale și de protecție pentru spitale, iar în al doilea rând pentru a asigura…

- Barbatul de 77 de ani care a fost testat pozitiv la infecția cu COVID-19, este angajat la Primaria orașului Zlatna. Acesta a facut un accident vascular (AVC) și a fost transportat de urgența la Secția de Boli Infecțioase a SJU Alba intrucat prezenta stare febrila. Primaria din Zlatna a fost inchisa…

- Ziarul Unirea Din banii cheltuiti pe pensii sepciale, in ultimii 4 ani, ar fi putut fi construite peste 240 de spitale la standarde inalte. Calculul unui deputat Din banii cheltuiti pe pensii sepciale, in ultimii 4 ani, ar fi putut fi construite peste 240 de spitale la standarde inalte. Calculul unui…

- La solicitarea mai multor cetațeni care folosesc zilnic mijloacele de transport transport in comun, pe raza orașului Cugir, S.C. LIVIO DARIO S.R.L. din Alba Iulia a transmis o adesa catre Primaria Cugir prin care notifica autoritațile locale despre modificarea programului de funcționare in interiorul…

- Ziarul Unirea O primarie din județul Alba pentru a renunțat la mai multe evenimente pentru a aloca banii in achiziționarea de materiale sanitare impotriva COVID-19 O primarie din județul Alba pentru a renunțat la mai multe evenimente pentru a aloca banii in achiziționarea de materiale sanitare impotriva…

- Doi barbați din Blaj și Vințu de Jos s-au ales cu dosare penale pentru violența in familie dupa ce și-au agresat soțiile. Polițiștii au emis ordine de protecție provizorii fața de acestea. Potrivit IPJ Alba, la data de 7 martie 2020, polițiștii din Blaj au fost sesizați, prin 112, de catre o femeie…