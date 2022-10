Stiri pe aceeasi tema

- In cursul acestei seri, 26 octombrie 2022, a survenit o avarie pe conducta de aducțiune aparținand SC CRAB SA (Compania Regionala de Apa Bacau), care asigura apa potabila catre municipiul Onesti. Din acest motiv, incepind cu ora 19.00 și pana la finalizarea lucrarilor, RAJA SA este nevoita sa restricționeze…

- Reabilitarea aducțiunii de apa bruta ce leaga lacul Poiana Uzului de stația de tratare Caraboaia – investiție in derulare (de circa 8 milioane euro), finanțata din fonduri europene prin POIM – s-a blocat in…casele unor cetațeni, in condițiile in care din documentațiile de urbanism emise de Primaria…

- Primarul Buhușiului a anunțat faptul ca, astazi, a fost livrat spitalului din localitate un sistem de rezonanța magnetica (RMN) de ultima generație. Dotarea cu acest echipament este parte a proiectul implementat de Primaria Buhuși și finanțat din fonduri europene, intitulat „Reabilitarea, modernizarea…

- Copiii intampina probleme in fiecare zi, fie cu jucariile lor puzzle sau Lego, fie cu colegii lor, fie cu un exercițiu de matematica. Dar ce este o problema? O problema este diferența resimțita intre o situație in care un obstacol ne impiedica sa progresam și o situație dorita. Este un decalaj intre…

- O poarta de intrare in oraș, pasajul CFR va deveni un loc sigur pentru cei care il tranziteaza și un spațiu cu multiple funcționalitați. Arhitectul Alexandru Șerban Balan a fost premiat pentru proiectul propus in vederea reabilitarii și modernizarii pasajului CFR. Obiectivul a trecut in aceasta vara…

- Nina Chiper, managerul Companiei Regionala de Apa Bacau (CRAB) și-a dat demisia din aceasta funcție. Decizia apare ca urmare a votului de vinerea trecuta, din Consiliul Local Bacau, prin care „s-a dat in administrare, forțat, operatorului CRAB, rezerva de apa a municipiului Bacau, fara a ține cont de…

- De trei saptamani, locatarii blocurilor care aparțin de Asociația de Proprietari nr. 35 trec prin calvarul zilnic de a nu avea apa la robinete. Și asta deși, mulți dintre proprietari au platite la zi cheltuielile cu apa. Compania Regionala de Apa Bacau (CRAB) a decis sa debranșeze de la rețea anumite…

- De o saptamana, zeci de familii din zona „Orizont”, aparținand Asociației de proprietari nr. 35, au ramas fara apa la robinete. Și asta din cauza datoriilor uriașe care s-au acumulat inca de pe timpul starii de alerta. Potrivit Companiei Regionale de Apa Bacau (CRAB), Asociația are de achitat o factura…