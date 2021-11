Primăria Daia Română cumpără un buldoexcavator cu accesorii pentru efectuarea lucrărilor de întreținere în comună: Licitația, lansată în SEAP Primaria Daia Romana cumpara un buldoexcavator cu accesorii pentru efectuarea lucrarilor de intreținere in comuna: Licitația, lansata in SEAP Primaria Daia Romana cumpara un buldoexcavator cu accesorii pentru efectuarea lucrarilor de intreținere in comuna: Licitația, lansata in SEAP Primaria comunei Daia Romana a lansat recent in Sistemul Electronic de Achiziții Publice, o licitație pentru achiziția unui buldoexcavator cu accesorii. Valoarea totala estimata a contractului este de 415.700 lei, fara TVA. Prin achiziția unui buldoexcavator cu accesorii pentru UAT Comuna Daia Romana, județul Alba… Citeste articolul mai departe pe ziarulunirea.ro…

