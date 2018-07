Stiri pe aceeasi tema

- Consiliul General al Municipiului Bucuresti a aprobat, miercuri, studiul de oportunitate privind achizitionarea a 100 de autobuze electrice si a statiilor de incarcare necesare imbunatatirii transportului public de calatori pe 14 trasee din Capitala, anunta Primaria Capitalei.

- Primaria Capitalei va acorda sume cuprinse intre 1.000 și 3.000 de lei cuplurilor care implinesc 25, 50, și 75 de ani de casatorie, a decis, joi, Consiliul General al Municipiului București. Proiectul a creat tensiuni și jigniri intre consilieri.Citeste si: Veste proasta pentru romanii cu…

- Planul Integrat de Calitate a Aerului 2018-2020 va fi dezbatut in sedinta de astazi a Consiliului General al Municipiului Bucuresti (CGMB), care a inceput deja. Planul vizeaza punerea in aplicare a unor masuri ample pentru cresterea calitatii aerului din Capitala. Iata cateva dintre masurile cuprinse…

- Primaria Capitalei vrea sa demareze procedura de cumparare a 3,3 hectare din Parcul Verdi din Capitala, situat in zona Floreasca, potrivit unui proiect care se va analiza in sedinta de joi a Consiliului General al Municipiului Bucuresti.

- Primaria Capitalei vrea sa acorde suplimente financiare cuprinse intre 1.000 si 3.000 de lei cuplurilor care implinesc 25, 50, si 75 de ani de casatorie, potrivit unui proiect al Consiliului General al Municipiului Bucuresti.

- Persoanele cu dizabilitati motorii vor beneficia de transport gratuit in regim taxi in cadrul unui proiect pilot desfasurat pe un an realizat de Primaria Capitalei impreuna cu o organizatie neguvernamentala, potrivit unui proiect de hotarare aprobat joi in sedinta Consiliului General al Municipiului…

- Persoanele cu dizabilitati motorii ar putea beneficia de transport gratuit in regim taxi in cadrul unui proiect pilot realizat de Primaria Capitalei impreuna cu un ONG, un proiect de hotarare privind aprobarea acordului de asociere intre cele doua entitati urmand sa fie votat in sedinta Consiliului…

- Primaria Capitalei vrea sa solicite Guvernului transmiterea in subordinea sa a Podului Constanta, pentru a-l reabilita, un proiect de hotarare in acest sens fiind introdus pe ordinea de zi suplimentara a sedintei de vineri a Consiliului General al Municipiului Bucuresti (CGMB), informeaza news.ro.Proiectul…