Stiri pe aceeasi tema

- Cea mai moderna școala gimnaziala publica din Romania se afla in comuna Cabești, județul Bihor.Primaria a investit acolo mulți bani in dotari de ultima ora: table digitale, cinema in aer liber sau spațiu de joaca. Totul a costat 1,4 milioane de lei, iar banii provin numai din bugetul local, numai pentru…

- Comuna Calarași anunța inceperea proiectului cu titlul „INVAȚAMANT DE CALITATE IN COMUNA CALARAȘI, JUDEȚUL CLUJ”, cod proiect F-PNRR-Dotari-2023-1425, finanțat prin COMPONENTA C15 – EDUCAȚIE \Reforma 4. Crearea unei rute profesionale complete pentru invațamantul tehnic superior \Investiția 13. Echiparea…

- Dotari pentru secția UPU a Spitalului Județean de Urgența Alba Iulia: Peste 1.5 milioane de lei pentru aparatura medicala moderna Dotari pentru secția UPU a Spitalului Județean de Urgența Alba Iulia: Peste 1.5 milioane de lei pentru aparatura medicala moderna Consiliul Județean Alba a lansat in SEAP…

- Presedintele Senatului, Nicolae Ciuca, presedinte al Partidului National Liberal (PNL), a declarat, duminica, la Mausoleul de la Marasesti, ca Romania moderna nu poate exista in afara civilizatiei occidentale si ca vor fi respinse tentativele interne sau

- Primaria orașului Cugir a lansat in SEAP o licitație pentru proiectare și execuția unor lucrari pentru proiectul „Revitalizarea și imbunatațirea calitații vieții din zona urbana arondata școlii Iosif Pervain”. Valoarea totala estimata a investiției este de 357.056,33 de lei, fara TVA. Din punct de vedere…

- Carrefour a incheiat in data de 12 iulie 2023 un acord cu Grupul Louis Delhaize, privind achiziția Cora și Match din Franța, dupa ce in aprilie a anunțat achiziția magazinelor Cora din Romania.

- SCM Craiova incepe, in sfarsit, sa se puna in miscare. Echipa feminina de handbal a inceput pregatirea pentru noul sezon al Ligii Florilor, care va debuta in partea a doua a lunii august intr-o formula noua, cu multe sportive noi, dar care promit extrem de mult! Jucatoarele antrenate de Bogdan Burcea…

- Cea mai noua și mai moderna sala de volei din Romania, o investitie de 12 milioane de euro, va fi inaugurata in municipiul Blaj. Are o capacitate de aproape 2.000 de locuri pe scaune și va fi gazda echipei locale, campioana a Romaniei la volei.